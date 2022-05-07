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    虎你旺萊竹你筍利 台南龍崎鳳梨好筍季登場

    龍崎區公所今年以「虎你旺萊竹你筍利」為主題，推廣鳳梨、竹筍農產，市長黃偉哲也號召民眾吃好又健康的食物，提升免疫力、共同抗疫。（記者萬于甄攝）

    龍崎區公所今年以「虎你旺萊竹你筍利」為主題，推廣鳳梨、竹筍農產，市長黃偉哲也號召民眾吃好又健康的食物，提升免疫力、共同抗疫。（記者萬于甄攝）

    2022/05/07 21:49

    〔記者萬于甄／台南報導〕2022台南鳳梨好筍季龍崎場今下午熱鬧登場，今年以「虎你旺萊竹你筍利」為主題，推銷龍崎鳳梨與綠竹筍，吸引不少鄉親共襄盛舉，龍崎區公所為延長觀光能見度，本月每個周六都會舉辦系列活動，包含龍崎竹好輕旅行、觀日健行、兒童寫生比賽等，歡迎民眾踴躍參與。

    市長黃偉哲表示，龍崎出產很多鳳梨、竹筍及竹炭產品，各種類加工產品讓人非常驚艷，尤其近來疫情嚴重，筍子、鳳梨都是很好的食品，人家說「藥補不如食補」，吃好的、健康的食物，對身體非常有幫助，鼓勵民眾可多多採買在地優質農產品，吃得健康提升免疫力。

    農業局指出，龍崎鳳梨種植面積約130公頃，年產量約3709公噸，竹筍植面積約293公頃，年產量約2173公噸，為台南鳳梨與竹筍主產區之一，且當地特殊的泥岩地質，讓生產的農作物別有一番風味，深受消費者喜愛。

    龍崎區公所今年以「虎你旺萊、竹你筍利」為主題，結合龍崎文衡殿、龍崎區農會、救國團台南市龍崎區團委會、台南市竹會等單位，在五月份每個週六於龍崎文衡殿規劃竹好系列活動，包含龍崎竹好輕旅行、觀日健行、兒童寫生比賽等，推廣龍崎優質農產品。

    2022台南鳳梨好筍季聯合關廟、新化、龍崎等共同行銷推廣，三區接力辦理一系列行銷推廣活動，將產業與文化、觀光資源多元結合，達到最有效的加乘宣傳，也歡迎民眾踴躍購買在地農產，加入支持台南農產行列。

    市長黃偉哲（中）與多位貴賓為龍崎鳳梨好筍季揭開活動序幕。（記者萬于甄攝）

    市長黃偉哲（中）與多位貴賓為龍崎鳳梨好筍季揭開活動序幕。（記者萬于甄攝）

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