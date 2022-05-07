台南+1342 黃偉哲：醫療量能已出現明顯壓力

台南市今天新增1342例本土個案，市長黃偉哲呼籲市民快篩陽性「不要衝急診室」。（南市府提供）

2022/05/07 17:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市今天新增1342例本土個案，首度確診數破千。市長黃偉哲表示，目前醫療量能已出現明顯壓力，呼籲市民快篩陽性「不要衝急診室」，應多加利用院所外設置的篩檢站或社區採檢站。接下來預計有40家基層診所將陸續加入公費PCR診所行列，提升篩檢量能。

黃偉哲表示，1342例對我們來講是相當多的，相信所有醫護及防疫人員都是卯足全力在處理現況，無論第一線醫療院所、居家照護或健康關懷，大家都戰戰兢兢地為確診者及居隔民眾服務。為避免擠壓到院所急重症及突發事件的處理，呼籲民眾快篩陽性「不要衝急診室」，多加利用院所外面設置的篩檢站，台南市16間醫院和3處快篩站都能服務市民。

南市診所協會理事長賴俊良今日也受邀出席防疫記者會，他表示，隨疫情升溫，確診數增加，呼籲市民及各界團體，力挺醫護和衛政、社等所有全力防疫的第一線人員，請互相體諒、多點耐心及包容。

他也提及，台南市已經做好很嚴密的醫療網，透過縱、橫向溝通確保民眾健康安全；目前有超過240家基層診所持續為民眾接種疫苗、600家開放通訊診療，居家照護計畫派案診所也增到150家；此外，接下來將有40所基層診所將陸續加入公費PCR診所行列，提升篩檢量能。目前台南市莫德納疫苗尚有3萬餘劑，民眾可上「台南打疫苗預約平台」登記接種。

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