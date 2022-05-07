南市某私幼隱匿學童確診害多個家庭染疫 黃偉哲震怒：將加重處分

教育局長鄭新輝（左）今日於防疫記者會上說明，台南某私幼隱匿幼生確診一案，已進行相關調查，不排除將加重處分。（南市府提供）

2022/05/07 15:55

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市某私立幼兒園爆出隱匿疫情，幼兒生確診校方未通報，還讓其他幼生到校繼續上課，導致疫情擴散多個家庭都染疫。市府回應強調，對該案件發生感到相當遺憾，後續處置不排除針對該園加重處分，包含隱匿疫情重罰6到30萬罰緩，並依情節輕重考量減招、停招，甚至停辦等處分。

台南某網友PO文透露，自己的兒子就讀幼兒園，班上有同學確診，園方卻隱匿，確診隔天全校師生在未任何清消的狀態下還繼續上班上課，導致疫情擴散；原PO一家四口都染疫，其他同學家庭確診病例也越來越多，怒轟園方不負責任！

教育局長鄭新輝指出，幼兒部分未能接種疫苗，為阻絕傳染風險，教育局訂定遇學童確診應停課7天；經調查，該園在得知幼生確診後，第一時間並沒有實施停課及通報，明顯違反規定；且園區人員面對疫調說詞反覆、配合度低。

對此，依照《幼兒教育及照顧法》幼兒園管理不當導致傷害情節重大，可予以減招、停招，甚至停辦等處分。此外，依據《傳染病防治法》疫調不實或隱匿等，可處以6到30萬罰緩；市長黃偉哲強調，針對該案將會視情節加重處分！

鄭新輝也再次呼籲，所有公私立幼兒園，應該幼生的健康安全擺在第一，務必以最嚴謹態度看待疫情現況，落實相關防疫規定及回報機制，才能第一時間阻絕疫情擴散。

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