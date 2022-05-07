「新女性50年」特展 扁稱呂秀蓮是「開基媽祖」、期許台南出女市長

前總統陳水扁出席「HER-Story新女性50年」台南特展，推崇呂秀蓮是台灣新女性運動的「開基媽祖 」。（記者洪瑞琴攝）

2022/05/07 16:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前總統陳水扁今（7）日出席「HER-Story新女性50年」台南特展開幕式，他推崇前副總統搭檔呂秀蓮是新女性運動的「開基媽祖」，一路挺過民主艱辛真的不簡單，並期許未來台南民主聖地也有首位女市長出任。

陳水扁說，台灣很多媽祖廟爭誰是「開基媽祖」，但對於台灣新女性運動50年而言，這次特展女主角呂秀蓮正是開基媽祖，相信沒人會跟她爭，這一路走來堅持捍衛人權自由，是台灣民主發展最好見證。

陳水扁並透露說，2000年大選首度政黨輪替，他找呂當搭檔，除了呂在女權運動卓越之外，還有一個原因是「呂秀蓮比我還行」，老婆極力推薦副手要找一個比他還行的人。陳水扁說，呂是台灣民主「先知先覺」，堅持為理想奮鬥實在不簡單，還有許多「不知不覺」 、「後知後覺」一起在台灣民主路上努力，都值得感恩致敬。

由於立委陳亭妃於開幕致詞時，推崇呂的民主貢獻之外，並提到女力抬頭的今天，「說不定未來台南能有女市長」，隨後致詞的陳水扁呼應說，很多縣市已有女性首長，屏東可能年底就有首位女縣長，台南是「綠到會出汁」的民主聖地，為什麼還沒有？期盼黃偉哲市長連任後，未來交棒給女性市長。

台灣女性地位名列世界前茅，女性主義與女權運動的成功，1972年起即提倡「新女性主義」的呂秀蓮扮演舉足輕重角色。「HER-Story新女性50年」台南特展在吳園舉辦，包含身為台灣第1位女性副總統呂秀蓮，捍衛台灣民主自由、婦女及性平運動、從政的歷史軌跡，細細回顧台灣過去50年的政治體制與社會自由民主風氣變化。

其中，還原美麗島事件時遭關在59號牢房，呂秀蓮親自導覽說，她在總統府上班2922天，「不知哪來的憨大膽，先在黑牢裡蹲了1933天」，就簡用洗臉盆、衛生紙抒發文章故事，「反正不知什麼時候會沒命，能寫就寫」，家人寄來毛線給她打發時間， 「無師自通學會各種編織衣服，只要不發瘋就好了 」。雖是語帶幽默講故事，卻是無比勇氣挺過來。

前副總統呂秀蓮導覽「HER-Story新女性50年」台南特展內容，回憶那段監牢日子，無師自通學會編織衣飾，並且捐給外界幫助當時黨外運動。（記者洪瑞琴攝）

前副總統呂秀蓮（左5）舉辦「HER-Story新女性50年」台南特展，在會場導覽說故事。（記者洪瑞琴攝）

「HER-Story新女性50年」台南特展，前副總統呂秀蓮（圖右4起）、前總統陳水扁、台南市長黃偉哲、立委陳亭妃等人出席參加。（記者洪瑞琴攝）

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