呂秀蓮倡「兩岸統合」 將辦民間國是論壇

前副總統呂秀蓮說明「兩岸統合」理念。（記者洪瑞琴攝）

2022/05/07 11:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前副總統呂秀蓮今（7）日導覽「HER-Story新女性50年」台南特展時，再度拋出「兩岸統合」取代「兩岸統一」概念，待特展辦完後，將舉辦民間國是論壇，繼續倡議推廣這個理念，「不知道未來是否能完成，但是值得思考方向」。

前總統陳水扁今天也出席特展開幕式，對於呂倡議「兩岸統合」理念，陳水扁會後受訪僅回應「今天不談這個」。

呂秀蓮表示，建議中國把「一個中國」改成「一個中華」，範圍比較寬廣，兩岸不是「統一」，沒人會接受，但是可以「統合」，目前COVID-19疫情肆虐，但相信總會漸緩免除疫情，可是面臨戰爭的威脅，台灣要懂得柔性外交，國人應該關心但不必要擔心，更重要是提出對策，因此她拋出雙兩岸關係思考方向，可惜台灣朝野都沒有提出對策，沒有讓下一代看到方向。

呂秀蓮說明，中國當局應將「一個中國」改為「一個中華」，兩岸不是「統一」、可以討論「統合」，如同歐盟、拉丁美洲共同體或東南亞國協，可以統合再慢慢討論是不是形成「中華邦聯」。

呂秀蓮說，台灣也要積極和日本、韓國形成東北亞的金三角，邀請太平洋彼岸的加拿大和美國等國家，形成太平洋民主國協，且居於美中關係之間平衡，雙方都不得罪，「大兩岸」經營太平洋，台灣有此價值和實力「超越統獨」。

呂秀蓮提出「三戰說」，從烏俄戰爭局勢，全世界都在替我們緊張的時候，我們開始要進入全民國防時代，大家要面對戰爭，要認識戰爭，要避免戰爭，當然是要「備戰」，我們民間一定要儘量「避戰」，也希望政治人物不要「挑戰」。（12:15更新）

前總統陳水扁（左）出席特展開幕式，與前副總統呂秀蓮（右）同框出席。（記者洪瑞琴攝）

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