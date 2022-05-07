台南人看到了沒？「郭董電巴」預計5月中旬正式上線

府城客運引進Model T，目前在市區路線進行測試，站點有台南火車站。（交通局提供）

2022/05/07 09:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕 「郭董電巴」來台南了，這部智能電巴已掛上車牌號碼「EAA-788」，最近在街頭進行測試，銀灰系科技感十足的車身，吸引不少民眾目光，在公車迷與通勤族社群掀起討論「今天看到了沒」！

南市交通局表示，業者引進一部電動巴士Model T，已經進行上路測試，這幾天在台南街頭都看得到。至於跑哪條路線，尚待業者正式公布，但交通局透露說，基本上仍是跑市區，預計5月中旬正式上線。

Model T是鴻海集團、裕隆集團合資成立的鴻華先進科技所開發的首款電動公車，由府城客運引進加入大台南公車服務行列。

雖然尚未正式上路，但是未演先轟動，網友捕捉到這部科技感公車身影，將行駛5路公車路線，永康區到仁德區，站點包括桂田酒店、台南高工、崑山中學、成功大學、成大醫院、台南火車站、赤崁樓、西門路、新光三越新天地、家齊高中、台南高商、台南航空站、奇美博物館、台南家具產業博物館、嘉南藥理大學等，就學、就醫兼觀光的路線。

「台南式」粉專貼文表示，Model T內裝充滿著許多科技設備，有別於一般大客車突出的傳統後視鏡，Model T採用的是最先進的電子後視鏡，並配備有車前狀況電子顯示畫面，更無死角的提供駕駛全方位視角。

駕駛台也是以三面彩色螢幕取代傳統儀表板，能夠顯示車內外監視器畫面、儀表板、車輛控制系統，滿滿的先進智能科技。

不過，業者目前只引進1部，民眾有機會看得到，未來正式上線，可能也是得「幸運坐到」。

府城客運引進Model T，目前在市區路線進行測試，民眾有機會看到。（交通局提供）

Model T引進台南，將行駛大台南公車5號路線。（擷自「台南式」粉專，李詠閎提供照片）

府城客運引進Model T，目前在市區路線進行測試，停站點有赤崁樓。（交通局提供）

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