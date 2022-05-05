為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    全校停課他們「除外」 台南立人國小：附幼有獨立出入口

    台南市北區立人國小晚間公布明、後天國小部全校停課。（擷取自立人國小社團臉書）

    台南市北區立人國小晚間公布明、後天國小部全校停課。（擷取自立人國小社團臉書）

    2022/05/05 21:29

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市北區立人國小今天（5日）傳出快篩陽性案例增為5人、PCR陽性1人，加上匡列密切接觸者應停課班級已達10班，全校明、後2天預防性停課清消，不過，只有附設幼兒園「除外」。公告一出，即有家長質疑，國小部全校停課，為何幼兒園卻正常上課？且明日也是下學年度新生二招入園登記報到，擔憂孩童入園會有染疫風險。

    校方回應強調，校內幼兒園為獨立出入口，和國小部完全分開，沒有人流問題；同時也體恤幼兒園家長可能遇到臨時托育的難題，故決議幼兒園部分正常上課。此外，明天也是111學年度新生入園登記日，預計於上午11點在幼兒園辦公室照常辦理，也呼籲入園落實戴口罩、維持社交距離等防疫措施。另新增228-6683轉101、109，提供新生家長可以電話方式報到。

    國小部全校明（5/6）、後（5/7）預防性停課2天，所有社團、課後照顧班、學習扶助、課輔皆暫停2天（5/7適逢週末不授課）。此期間學校將進行環境清消，並實施線上教學課程，停課不停學。也呼籲親師生避免前往人潮眾多的地方。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    學生確診累計2萬8007人 15大學全校停課中
    2022/05/05 19:04

    學生確診累計2萬8007人 15大學全校停課中
    「快篩陽性視同確診」5/12上路 3類對象適用免PCR採檢
    2022/05/05 17:22

    「快篩陽性視同確診」5/12上路 3類對象適用免PCR採檢

    「贅肉剋星」就算吃大餐再也不用怕
    健康網》停課在家小孩壓力也很大 醫：父母能幫助調適
    2022/05/05 15:26

    健康網》停課在家小孩壓力也很大 醫：父母能幫助調適
    本土+30035新北破萬例 新增5死、73例中重症
    2022/05/05 14:09

    本土+30035新北破萬例 新增5死、73例中重症

    糖友發燒、食慾減、血糖飆 恐是肺炎
    台南立人國小繪千虎 1061名學子擺出「虎」字祈福
    2022/01/18 14:58

    台南立人國小繪千虎 1061名學子擺出「虎」字祈福
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播