全校停課他們「除外」 台南立人國小：附幼有獨立出入口

台南市北區立人國小晚間公布明、後天國小部全校停課。（擷取自立人國小社團臉書）

2022/05/05 21:29

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市北區立人國小今天（5日）傳出快篩陽性案例增為5人、PCR陽性1人，加上匡列密切接觸者應停課班級已達10班，全校明、後2天預防性停課清消，不過，只有附設幼兒園「除外」。公告一出，即有家長質疑，國小部全校停課，為何幼兒園卻正常上課？且明日也是下學年度新生二招入園登記報到，擔憂孩童入園會有染疫風險。

校方回應強調，校內幼兒園為獨立出入口，和國小部完全分開，沒有人流問題；同時也體恤幼兒園家長可能遇到臨時托育的難題，故決議幼兒園部分正常上課。此外，明天也是111學年度新生入園登記日，預計於上午11點在幼兒園辦公室照常辦理，也呼籲入園落實戴口罩、維持社交距離等防疫措施。另新增228-6683轉101、109，提供新生家長可以電話方式報到。

國小部全校明（5/6）、後（5/7）預防性停課2天，所有社團、課後照顧班、學習扶助、課輔皆暫停2天（5/7適逢週末不授課）。此期間學校將進行環境清消，並實施線上教學課程，停課不停學。也呼籲親師生避免前往人潮眾多的地方。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法