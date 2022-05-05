台南七股夢幻「粉紅湖」美極了 裡頭有玄機

台南七股的「粉紅湖」，構圖配上晚霞，畫面美極了。（黃三明提供）

2022/05/05 19:21

〔記者楊金城／台南報導〕台南七股六孔碼頭附近的一處魚塭，出現「粉紅湖」的夢幻美景，近來引起網友讚嘆，其實這是養殖漁民用來培養紅色「光合菌」的培養池。

愛好攝影的黃三明，最近在傍晚時前往六孔碼頭捕捉台版粉紅湖，構圖搭上藍天、夕陽，畫面美極了。

不少鄉民留言讚賞黃三明拍的「粉紅湖」超級無敵美，也有人稱讚很特別的粉紅色的培養池，難怪一夕暴紅，加上黃昏霞雲更美了；但也有人誤以為池水被污染了。

黃三明說，這是養殖文蛤用以改良水質及土壤的培養池。粉紅色的光合菌及有機質發酵後，池水才變成草莓奶昔般的粉紅色。

在七股區三股養殖文蛤的漁民黃仙立證實這是粉紅色的光合菌使然，他和其他漁民多年前就曾使用過粉紅色光合菌菌母，加入豆粉和有機質用一池子培養，光合菌大量繁殖後，改變池水顏色，呈現夢幻般的粉紅湖。

黃仙立說，光合菌用以改善魚塭的水質和土壤，漁民大多在養殖文蛤、養蝦的魚塭，引入含光合菌的部分培養池水。養殖漁民現在較少一整池培養益生菌、光合菌，連他自己都改以桶裝培養光合菌，再引進魚塭，這次培養的還是暗紅色的光合茵。

漁業署、農糧署今年也都在台南開辦光合菌訓練班，邀請專家教導農民、漁民使用光合菌，以微生物促進優質水產品、農產品的生產。

七股漁民黃仙立改以桶裝培養光合菌，再引進魚塭，這次培養的還是暗紅色的光合茵。（記者楊金城攝）

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