為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南七股夢幻「粉紅湖」美極了 裡頭有玄機

    台南七股的「粉紅湖」，構圖配上晚霞，畫面美極了。（黃三明提供）

    台南七股的「粉紅湖」，構圖配上晚霞，畫面美極了。（黃三明提供）

    2022/05/05 19:21

    〔記者楊金城／台南報導〕台南七股六孔碼頭附近的一處魚塭，出現「粉紅湖」的夢幻美景，近來引起網友讚嘆，其實這是養殖漁民用來培養紅色「光合菌」的培養池。

    愛好攝影的黃三明，最近在傍晚時前往六孔碼頭捕捉台版粉紅湖，構圖搭上藍天、夕陽，畫面美極了。

    不少鄉民留言讚賞黃三明拍的「粉紅湖」超級無敵美，也有人稱讚很特別的粉紅色的培養池，難怪一夕暴紅，加上黃昏霞雲更美了；但也有人誤以為池水被污染了。

    黃三明說，這是養殖文蛤用以改良水質及土壤的培養池。粉紅色的光合菌及有機質發酵後，池水才變成草莓奶昔般的粉紅色。

    在七股區三股養殖文蛤的漁民黃仙立證實這是粉紅色的光合菌使然，他和其他漁民多年前就曾使用過粉紅色光合菌菌母，加入豆粉和有機質用一池子培養，光合菌大量繁殖後，改變池水顏色，呈現夢幻般的粉紅湖。

    黃仙立說，光合菌用以改善魚塭的水質和土壤，漁民大多在養殖文蛤、養蝦的魚塭，引入含光合菌的部分培養池水。養殖漁民現在較少一整池培養益生菌、光合菌，連他自己都改以桶裝培養光合菌，再引進魚塭，這次培養的還是暗紅色的光合茵。

    漁業署、農糧署今年也都在台南開辦光合菌訓練班，邀請專家教導農民、漁民使用光合菌，以微生物促進優質水產品、農產品的生產。

    七股漁民黃仙立改以桶裝培養光合菌，再引進魚塭，這次培養的還是暗紅色的光合茵。（記者楊金城攝）

    七股漁民黃仙立改以桶裝培養光合菌，再引進魚塭，這次培養的還是暗紅色的光合茵。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    永安漁業養殖區排水改善工程 中央補助一半經費
    2022/03/10 16:37

    永安漁業養殖區排水改善工程 中央補助一半經費
    漁民響應簽署意向書 台江生態友善棲地增至52.24公頃
    2021/11/12 13:12

    漁民響應簽署意向書 台江生態友善棲地增至52.24公頃

    建商搶布局 高房價外溢周邊受惠
    屏東枋寮魚塭旁遭棄置惡臭太空包 初步確認無重金屬污染
    2021/11/09 19:48

    屏東枋寮魚塭旁遭棄置惡臭太空包 初步確認無重金屬污染
    粉紅湖為何是粉紅色？金門農工3學生花一年解密 勇奪全國第一
    2021/05/11 22:15

    粉紅湖為何是粉紅色？金門農工3學生花一年解密 勇奪全國第一

    糖友視力模糊 竟然是青光眼！
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播