台南市警察模範母親 市警局長方仰寧親登門祝賀

尤張秀鳳（右二）當選全國警察模範母親，台南市警局局長方仰寧（左二）到府頒獎表揚。（台南市警局提供）

2022/05/05 20:46

〔記者楊金城／台南報導〕台南市警察局選拔出3位全國警察模範母親和1位台南市警察模範母親，局長方仰寧親自到府致贈獎座、禮券及鮮花表達祝賀，與員警、警眷一起分享榮耀，如辦喜事般歡樂。方仰寧並叮嚀南市員警記得跟媽媽、妻子問候道賀母親節快樂。

警政署表揚今年全國警察模範母親12名，南市警局就有楊合花、尤張秀鳳及陳許來富等3人當選，創歷年獲獎人數最多；另蔡謝雲湲當選南市警局模範母親。

方仰寧說，警察維護治安工作十分辛苦，身為警眷尤其是媽媽要擔憂子女，也要照顧家庭，很感謝全體警察的母親，養育出優秀的警察，讓員警無後顧之憂。母親節快到了，方仰寧特別囑咐員警抽空向媽媽、老婆祝賀母親節快樂。

而方仰寧侍母至孝，到那裡服務都帶母親同住，只要有空必與媽媽吃晚餐。

獲選全國警察模範母親的80歲楊合花，為玉井分局防治組組長邱士力之母，她育有5名子女，其中2子從警，楊合花至今熱心公益、贊助教育活動，還擔任慈善社團志工。

74歲尤張秀鳳為麻豆分局人事室警員尤淑貞和新營分局中山派出所警員尤智弘之母，尤張秀鳳的丈夫就是警察，現在孫女婿也是警察。

86歲陳許來富是第二分局督察組警務員陳士文之母，平時熱心公益和社區服務。

80歲蔡謝雲湲為佳里分局交通分隊小隊長蔡武璋之母，蔡母樂善助人，誠懇熱情，鄰里好評，就讀警大的長孫蔡宗祐也即將從警。

蔡謝雲湲（前中）當選台南市警局模範母親，台南市警局局長方仰寧（右三）親自登門祝賀，和一家人歡喜合照。（台南市警局提供）

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