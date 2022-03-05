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    首頁　>　臺南市

    忽冷忽熱又下雨 台南新市契作地瓜龜裂損失慘重

    近期正值地瓜採收期，但疑因近日天候忽冷忽熱又下雨，台南新市傳出地瓜裂果災情，讓農民相當無奈，新市區長譚乃澄（右一）獲報，今下午也趕往地瓜田關心。（記者萬于甄攝）

    近期正值地瓜採收期，但疑因近日天候忽冷忽熱又下雨，台南新市傳出地瓜裂果災情，讓農民相當無奈，新市區長譚乃澄（右一）獲報，今下午也趕往地瓜田關心。（記者萬于甄攝）

    2022/03/05 21:25

    〔記者萬于甄／台南報導〕台南地瓜進入採收期，但新市區契作地瓜卻傳出表皮龜裂，導致廠商收購意願低，收購量不到去年一半，農民苦嘆，恐與日前連續下雨，且天候忽冷忽熱有關，希望政府能協助補貼，減少損失。

    新市區長譚乃澄今下午接獲農民反映，契作種植的地瓜過大，且不少都有表皮龜裂的情況，趕緊前往關切，同時通報市府協助處理，市長黃偉哲得知後，也指示農業局立即通報農委會，啟動相關機制，盡力協助農民減少災損。

    新市一名鄭姓農民說，往年地瓜種植雖也會出現類似情況，但都是零星龜裂，此次恐與先前連續下雨，加上忽冷忽冷有關，地瓜裂開的情況明顯，以往一分地約可收成5噸，但如今只有2噸半，廠商收購地瓜意願低，損失慘重，因此希望政府能夠幫忙補助。

    據了解，新市種植地瓜面積約百公頃，農民多選擇契作，以大營及大社兩里為主，去年契作價格每公斤約7元，今年小幅上漲至9元，孰料，卻碰上氣候轉變劇烈，導致地瓜表皮紛紛裂開，也讓農民欲哭無淚。

    市議員陳碧玉下午得知後也到地瓜田了解情況，看到大量的龜裂地瓜棄置在農田裡，相當不捨，表示將邀集農業局及農糧署等前來現勘，爭取補助。

    台南新市契作地瓜傳出裂果災情，恐與近日天候變化劇烈有關。（民眾提供）（記者萬于甄攝）

    台南新市契作地瓜傳出裂果災情，恐與近日天候變化劇烈有關。（民眾提供）（記者萬于甄攝）

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