台南購物節800萬房子抽獎 今最後1天登錄

「台南購物節」最大獎送美屋，位於永康區永大路的輕豪宅。（記者洪瑞琴攝）

2022/03/05 17:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕 「台南購物節」登錄金額已逾118億元，今（5）日是抽獎登錄發票最後1天，2戶市價800萬元的輕豪宅最大獎，就等著民眾快下手「衝向中獎幸福路上」。

南市經發局也提醒民眾，發票正本兌獎的重要憑證，登錄完後，務必妥善保存，可不要讓它與垃圾桶「攜手私奔去」，要是和大獎擦身而過可不只捶心肝。

台南購物節祭出豐富獎品，已登錄超過1100萬筆、金額118億元，繼4日抽出7支iPhone13 Pro Max手機幸運得主之後，民眾別氣餒，精采壓軸最大獎還有3月12日將在台南三井OUTLET PARK，現場抽出市值800萬元以上的2戶輕豪宅，分別位在永康區永大路、安南區九份子重劃區，全新房屋送你「虎年旺」。

此外，當天還將抽出包含燦星豪華遊艇包船住宿卷15組、宏佳騰智慧電車2台、iPhone 13 Pro Max 10支、現金10萬元2名等逾百項豪禮。

民眾只要到活動官網登錄在台南消費滿100元的發票，就能參加抽獎，每100元可獲得1組抽獎序號，登錄活動進入倒數，將於今日23時59分截止。

市長黃偉哲表示，台南購物節已經是第11年舉行，不僅廣受全台民眾熱烈支持，也成功帶動來台南消費熱潮，發票登錄金額突破1百億元，創下歷年來最佳成績，呼籲手上還握有設籍在台南店家開立發票且尚未上網登錄的消費者趕緊把握最後機會，多項豪禮等你拿。

「台南購物節」大獎之一，燦星豪華遊艇包船住宿。（記者洪瑞琴攝）

「台南購物節」大獎之一，燦星豪華遊艇包船住宿，一泊2食。（記者洪瑞琴攝）

「台南購物節」登錄抽獎活動，今日最後1天倒數。（南市經發局提供）

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