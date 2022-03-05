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    首頁　>　臺南市

    台南+1！曾與高雄確診者同車出遊 市府公布足跡

    台南今天新增1例COVID-19 本土個案，相關足跡點已完成消毒。（南市府提供）

    台南今天新增1例COVID-19 本土個案，相關足跡點已完成消毒。（南市府提供）

    2022/03/05 15:22

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南今天（5日）新增1例COVID-19本土個案20912，為高雄確診個案的接觸者，已接種過2劑AZ及1劑BNT疫苗，為突破性感染，Ct值21。台南市共匡列24人，相關足跡點已完成消毒。鹽水區衛生所今、明兩天提供居家快篩試劑供民眾索取。

    衛生局說明，案20912為鹽水區60多歲男性，2月20至22日曾與高雄市個案20861一同搭乘遊覽車出遊，28日陸續出現咳嗽、流鼻水及鼻塞症狀，後因案20861於昨日（3／4）確診，案20912被匡列為居家隔離者，安排採檢後陽性確診，Ct為值21。

    經疫調確認，案20912已接種3劑COVID-19疫苗，開始居家隔離前於台南活動範圍包含鹽水區阿妙意麵及大莊天月宮，涉足場域皆已完成清消；於台南市匡列24位相關接觸者，包含17位居家隔離者、1位自主健康管理及6位自我健康監測。

    衛生局提醒市民應落實個人防疫措施，與個案20912足跡重疊或相關者，可於今（5）日下午3時30分至5時30分、明（6）日上午9時至11時，持身分證至鹽水區衛生所領取居家快篩試劑自我檢測；若出現身體不適情形或疑似COVID-19 症狀，請佩戴口罩儘速就醫。

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