師生體驗漁夫生活認識淨零碳排 大停電、戰爭時事入課程

學生親自到魚塭捕魚，經歷一場難得的漁夫體驗。（記者王姝琇攝）

2022/03/05 15:02

〔記者王姝琇／台南報導〕為將聯合國2030永續發展目標（SDGs）深植於學生心中，台南大學教育學系USR推出「食材尋寶記」課程，邀請七股竹橋國小、麻豆港尾國小和南大附小3校師生44人進行校際共學。首先登場的台南在地好食材是麻豆巧匠台灣鯛和台江漁人虱目魚，學生了解到永續漁業、生態養殖，以及推展碳標籤有利減碳的重要觀念。

師生在巧匠台灣鯛李宗銘帶領下，先到魚塭捕魚再烹飪出5道料理。港尾國小校長李啟榮表示，看學生手捧巨無霸台灣鯛開心模樣，廚師以活締的方式處裡，讓魚不會在痛苦中被裂解，符合人道精神。港尾國小學生許識芳說，「國宴主廚教我們動手做台灣鯛全料理」，有鯛魚粥、鹽焗台灣鯛等5道菜，成品賞心悅目又好吃，回家也要做給爸媽吃。

隨後來到台江漁人顏榮宏魚塭戰情室，看到一身襯衫西裝打扮的漁夫之外，顏榮宏更將全台大停電、俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，以及買不到雞蛋等時事，加入碳足跡與淨零碳排的議題討論，帶來趣味又結合時事的互動。

另外，在南市環保局綜合規劃科股長李建緯介紹下，學生了解碳標籤的重要性。竹橋國小校長謝宇笙表示，現在漁夫可以透過網路連線，觀看手機就能知道魚塭的情況，更可投餵飼料、啟動水車，跟傳統養魚真的很不一樣。

環保局積極輔導廠商取得環保署碳標籤及減碳標籤認證，透過揭露生產過程的碳排，使廠商檢視及調整產品製程，進而執行減碳。竹橋國小學生朱志羽說，原來社會課本提到的碳足跡這麼重要，台南市有277項碳標籤認證產品，是全國第1名！

南大附小指導老師張景傑提到，台江漁人虱目魚產品正在申請環保署碳標籤認證，並積極執行減碳，巧匠台灣鯛採無毒生態養殖，具有產銷履歷與歐盟認證，在市府及業者的努力下，展現台南漁業對環境永續發展的責任與使命感。

學生們難得能用雙手感受手捧巨無霸台灣鯛的體驗。（記者王姝琇攝）

在巧匠台灣鯛李宗銘帶領下，參與活動的師生們先到魚塭捕魚，再烹飪出5道料理。（記者王姝琇攝）

台江漁人顏榮宏魚塭戰情室，讓學生們了解碳足跡與淨零碳排的重要。（記者王姝琇攝）

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