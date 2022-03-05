花開近5成 最美花道台南白河木棉花季開幕了

遊客漫步林初埤木棉花道。（記者楊金城攝）

2022/03/05 13:12

〔記者楊金城／台南報導〕春暖花開，最美的花道台南白河林初埤木棉花季今天（5日）開幕了，木棉花開約5成，吸引遊客遊賞美景，台南市長黃偉哲走了一趟木棉道感覺很舒服，形容說像是走在香榭大道。

黃偉哲說，天氣很好，林初埤木棉道的花況不錯，入口意象的景觀布置也有賣點，還有木棉花市集行銷農產品，相信今年白河木棉花季的遊客人數比往年更多。

林初埤木棉花道入選世界10大最美花道，每年白河木棉花季都吸引30萬人次春遊。

林初埤木棉道在上週還因天氣寒冷，僅1成開花，白河區長董麗華說，一度擔心木棉花季開幕卻無花可賞，感謝天公伯幫忙，春暖花開。

林初埤木棉花季今天就在台南市副市長戴謙、立委賴惠員、水保局台南分局長傅桂霖、西拉雅國家風景區管理處處長徐振能、台南市觀旅局局長郭貞慧等人主持開幕活動後登場，吸引遊客前來漫步花道，欣賞白河春天限定自然盛宴，讓人心曠神怡。

黃偉哲由南市農業局局長李建裕等人陪同也走了一趟木棉道，稱讚感覺舒服，歡迎遊客在3月底前來白河林初埤木棉道遊玩。

林初埤木棉花季今天起至20日舉辦，白河區公所在每週週末也推出系列活動供民眾體驗同樂，包括攝影比賽、定點導覽解說、贈樹苗活動、打卡送小禮物、木棉花馬拉松、街頭藝人表演，董麗華說，歡迎遊客來白河區欣賞世界級的美景、支持在地產業、體驗白河、後壁、東山悠閒的農村風光。

木棉花盛開。（記者楊金城攝）

白河林初埤木棉花季花開5成了。（記者楊金城攝）

白河林初埤木棉花季花開5成了。（記者楊金城攝）

遊客彩繪木棉花。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲走了一趟白河林初埤木棉道感覺舒服。（記者楊金城攝）

白河林初埤木棉花季今天（5日）開幕了，木棉花開約5成，還有花海景觀陪襯。（記者楊金城攝）

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