真的是阿嬤來囉！ 德安百貨封館搶便宜還有另類「嬌點」

德安百貨1樓櫃姐背後身影，烏黑秀髮讓人好奇年紀。（王姓網友提供）

2022/03/05 10:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南東區文化商圈地標德安百貨因應租約到期，祭出商品「全館1折起」封館出清，吸引許多消費者來「撿便宜」，讓百貨商場的買氣大增。

有位購物網友分享1樓的南瀛好物櫃姐烏黑秀氣長髮的背影，乍看以為是「正妹」，讓他好奇心前往光顧消費，閒聊之餘才知「原來這位櫃姐已經65歲」，依然保持年輕美麗，而且還當阿嬷了。其他網友回說「我在台南大吃驚實境版」、「德安之嬌」、「有不能說的保養秘密嗎？」

黃姓櫃姐受訪說，她真的當上阿嬷了，目前有1位孫子，而且也沒有染髮過。她打趣說，可能自小時候起祖母就常給她吃芝麻食品有效。她自己也吃驚且害羞說，「看起來很年輕嗎？」其實保持心情愉快，凡事不計較就行了。

商場第2次招標延至3/11揭曉 德安將繼續投標

位在南市東區這棟百貨商場大樓，鄰近台南文化中心，是東區文化商圈地標，「房東」是台糖，因為德安租約將於8月29日屆滿，台糖重新辦理公開招租，固定租金每年5080萬元，2月10日第1次開標只有目前經營的德安百貨公司1家投標低於底價，只好廢標收場，第2次招標原定3月4日開標，延期至3月11日，德安百貨將會繼續投標。

德安百貨曾有風光盛期，但隨著東區南紡購物中心興起，加上後來的疫情影響，許多櫃位退出，部份樓層已封閉，平日較多的是冷清。

不過昨（4）日起至4月10日推出封館出清，「萬件商品破盤價1折起」；尤其是3月4日至3月20日，有多款名牌球鞋、服飾優惠大特賣，果然激起難得一見的人氣買氣，甚至排隊結帳的「榮景」，讓服務人員大呼「人多很忙」。

德安百貨表示，預計6月底封館，目前還未敲定，尚待未來合約是否順利投標承租下來，這次出清檔期推出超多經典特賣會，超低優惠價，希望消費者踴躍購物。

黃姓櫃姐說，保持心情愉快就是年輕秘訣。（記者洪瑞琴攝）

德安百貨出現難得一見的購物潮。（記者洪瑞琴攝）

德安百貨內有奧運國手方莞靈為台南美食宣傳片帶路介紹的牛排館。（記者洪瑞琴攝）

德安百貨商場大樓將於8月底租約屆期，「房東地主」的台糖重新公開招租，德安百貨是否得標續租，外界關注。（記者洪瑞琴攝）

德安百貨商場內部部分樓層封閉沒有櫃位營業。（記者洪瑞琴攝）

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