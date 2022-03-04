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    38婦女節「攏乎好」 來看玫瑰花燈送火鶴

    迎接3月8日國際婦女節，當天晚上到訪「愛在臺南」玫瑰燈海的前100名婦女朋友，市府將送火鶴鮮花祝福。（記者洪瑞琴攝）

    迎接3月8日國際婦女節，當天晚上到訪「愛在臺南」玫瑰燈海的前100名婦女朋友，市府將送火鶴鮮花祝福。（記者洪瑞琴攝）

    2022/03/04 21:23

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕春暖花開的浪漫時節，「2022愛在臺南、浪漫燈海」活動，已吸引超過3萬3千人次進場「放閃」。迎接3月8日國際婦女節，當天晚間6點起，市府將送前100名來參觀玫瑰花燈海的女性朋友火鶴鮮花，祝福「攏乎好」！

    迎接38國際婦女節，市府以「時代新女聲」為主題規劃系列活動，結合動態與靜態活動，如婦女主題講座、性平紀錄片電影放映、婦女節主題書展等，活動主題聚焦發展女性創業、推廣友善女性的環境空間。

    市長黃偉哲表示，保障婦女權益已是國際人權主流價值，希望透過活動及宣導，讓民眾更加重視女性的權益，而且有道是「人比花嬌」，歡迎婦女朋友到訪玫瑰花燈海美拍，也希望藉由虎年贈火鶴，讓婦女朋友一整年「好年乎好」。

    南市觀旅局表示，挑選火鶴原因除了因火鶴花的花語有大展宏圖、熱情、熱血、新婚快樂，以及祝福幸運等吉祥寓意外，台南種植的火鶴花約占台灣總外銷出口量7成，因疫情影響，導致外銷市場比往年縮減，贈送火鶴也是希望大家用實際行動來力挺花農。

    此外，位於新化的虎頭埤風景區，在38婦女節當天也推出女性朋友專屬的門票半價優惠（40元），歡迎姐姐妹妹們結伴前往戶外踏青。

    「愛在臺南、浪漫燈海」，將展至3月27日。（記者洪瑞琴攝）

    「愛在臺南、浪漫燈海」，將展至3月27日。（記者洪瑞琴攝）

    「愛在臺南、浪漫燈海」，撩情金句打卡點。（記者洪瑞琴攝）

    「愛在臺南、浪漫燈海」，撩情金句打卡點。（記者洪瑞琴攝）

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