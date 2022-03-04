為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台灣僅存？清代糖漏窯遺址 關廟「保東窯」搶救呼聲再起

    紅瓦厝國小老師許耿肇（左）與文史工作者張清泓踏查確認「保東窯」現況。（記者吳俊鋒攝）

    紅瓦厝國小老師許耿肇（左）與文史工作者張清泓踏查確認「保東窯」現況。（記者吳俊鋒攝）

    2022/03/04 22:20

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市關廟區埤頭里有處疑似清代「保東窯」古遺址，初步考據，主要生產製糖工具的瓦漏，被認為可能是目前國內僅見，地方去年展開搶救，籲請市政府協助，但現場迄今仍無動靜，憂心恐因開發破壞。

    市府文化資產管理處長林喬彬說，已經完成「埤子頭Ⅱ遺址調查研究計畫」的提案，向中央爭取300萬元的補助，一旦經費到位，即可啟動相關考古作業。

    這處燒製糖漏的古窯，位於關廟與歸仁交界，在新開闢的保順路旁，緊鄰鹽水溪上游的河岸，屬私人土地，最初由文史工作者徐世和發現。

    現場可見大量瓦片燒製糖具的殘片，各界聯手搶救，議員鄭佳欣去年4月接獲地方陳情，爭取保存，因此邀集文資處會勘，初步認定為疑似遺址，列冊追蹤。

    保東窯現址為1處土丘，當時汛期將至，擔心遭大雨沖刷而崩塌，林喬彬說，當時先進行加固作業，上方覆蓋，堆置沙包，協助穩定結構，去年5月完成調查研究計畫，向文化部爭取補助，以利推動考古探勘。

    北歸仁聚落行旅系列的紅瓦厝巡禮活動，將安排造訪保東窯現址，距離文資處上次的會勘，也有近1年，搶救進度，地方關切。

    紅瓦厝國小老師許耿肇與文史工作者張清泓今天到保東窯踏查，再次確認現況，他提到，這是台灣製糖業發展的重要見證，對於公部門的考古行動相當期待，儘速展開遺址搶救。

    許耿肇指出，根據他進一步考究，1896年時，日本人就有調查，稱之為「保東窯」；而地層露出大量碎片，明顯是失敗品棄置。

    許耿肇說，從碎片來判別，這是典型專業生產製糖工具的「瓦漏窯」，其他地方只留其名，並無實體，這裡可能是台灣目前僅存。

    「保東窯」原址覆蓋保護，台南市府文資處正在爭取中央經費，進行遺址調查研究。（記者吳俊鋒攝）

    「保東窯」原址覆蓋保護，台南市府文資處正在爭取中央經費，進行遺址調查研究。（記者吳俊鋒攝）

    台南關廟區埤頭里有處疑似清代留下來的「保東窯」古遺址。（記者吳俊鋒攝）

    台南關廟區埤頭里有處疑似清代留下來的「保東窯」古遺址。（記者吳俊鋒攝）

    「保東窯」遺址可見到大量的瓦漏殘片。（記者吳俊鋒攝）

    「保東窯」遺址可見到大量的瓦漏殘片。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    百年建物迪化街「兩江醫院」 獲指定台北市定古蹟
    2022/02/21 14:59

    百年建物迪化街「兩江醫院」 獲指定台北市定古蹟
    台南女中神秘古道？ 學校這麼說...
    2022/02/12 22:50

    台南女中神秘古道？ 學校這麼說...

    延緩衰老就靠「它」為身體健康存老本
    製糖產業體驗遊程好玩 台南佳里延平社區黑糖飄香
    2022/01/05 20:50

    製糖產業體驗遊程好玩 台南佳里延平社區黑糖飄香
    145歲億載金城洗澎澎 紅磚城門去除暗沉
    2021/07/20 10:14

    145歲億載金城洗澎澎 紅磚城門去除暗沉

    鹽酥雞女王公開！吃不胖的秘密武器
    台南清代糖漏窯遺址出土 議員盼市府重視助維護保存
    2021/04/13 21:08

    台南清代糖漏窯遺址出土 議員盼市府重視助維護保存
    百年古蹟「台灣府儒考棚」華麗轉身 變身展覽與咖啡場域
    2021/03/27 21:05

    百年古蹟「台灣府儒考棚」華麗轉身 變身展覽與咖啡場域
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播