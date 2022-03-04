台灣僅存？清代糖漏窯遺址 關廟「保東窯」搶救呼聲再起

紅瓦厝國小老師許耿肇（左）與文史工作者張清泓踏查確認「保東窯」現況。（記者吳俊鋒攝）

2022/03/04 22:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市關廟區埤頭里有處疑似清代「保東窯」古遺址，初步考據，主要生產製糖工具的瓦漏，被認為可能是目前國內僅見，地方去年展開搶救，籲請市政府協助，但現場迄今仍無動靜，憂心恐因開發破壞。

市府文化資產管理處長林喬彬說，已經完成「埤子頭Ⅱ遺址調查研究計畫」的提案，向中央爭取300萬元的補助，一旦經費到位，即可啟動相關考古作業。

這處燒製糖漏的古窯，位於關廟與歸仁交界，在新開闢的保順路旁，緊鄰鹽水溪上游的河岸，屬私人土地，最初由文史工作者徐世和發現。

現場可見大量瓦片燒製糖具的殘片，各界聯手搶救，議員鄭佳欣去年4月接獲地方陳情，爭取保存，因此邀集文資處會勘，初步認定為疑似遺址，列冊追蹤。

保東窯現址為1處土丘，當時汛期將至，擔心遭大雨沖刷而崩塌，林喬彬說，當時先進行加固作業，上方覆蓋，堆置沙包，協助穩定結構，去年5月完成調查研究計畫，向文化部爭取補助，以利推動考古探勘。

北歸仁聚落行旅系列的紅瓦厝巡禮活動，將安排造訪保東窯現址，距離文資處上次的會勘，也有近1年，搶救進度，地方關切。

紅瓦厝國小老師許耿肇與文史工作者張清泓今天到保東窯踏查，再次確認現況，他提到，這是台灣製糖業發展的重要見證，對於公部門的考古行動相當期待，儘速展開遺址搶救。

許耿肇指出，根據他進一步考究，1896年時，日本人就有調查，稱之為「保東窯」；而地層露出大量碎片，明顯是失敗品棄置。

許耿肇說，從碎片來判別，這是典型專業生產製糖工具的「瓦漏窯」，其他地方只留其名，並無實體，這裡可能是台灣目前僅存。

「保東窯」原址覆蓋保護，台南市府文資處正在爭取中央經費，進行遺址調查研究。（記者吳俊鋒攝）

台南關廟區埤頭里有處疑似清代留下來的「保東窯」古遺址。（記者吳俊鋒攝）

「保東窯」遺址可見到大量的瓦漏殘片。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法