串連南科與綠能科學城雙引擎 台南催生「捷運深綠線」

爭取前瞻計畫補助深綠線規劃經費約1500萬，加速串聯南科園區及沙崙綠能科學城二大產業引擎，立委郭國文（中）邀集交通部、台鐵局與市議員林志展等人到南科商議，交通局簡報說明台南捷運重要性。（記者萬于甄攝）

2022/03/04 20:01

〔記者洪瑞琴、萬于甄／台南報導〕台南捷運深綠線串連台南科學園區及沙崙綠能科學城二大產業引擎，台南市交通局今（4）日說，未來完成將可大幅縮短二地通行時間25至30分鐘，科技廊道交通網更便捷。

台南捷運規劃，目前列入優先路網有藍線、綠線、紅線及藍線延伸線，市府爭取黃線、深綠線列入優先路網第2期。其中，黃線規劃北區和緯路到新市南科、善化，全長24.8公里；深綠線則是高鐵台南站到新市，全長19.1公里，可說是市區到南科與高鐵的「山手線」，攸關未來廣大通勤族與高鐵共構路網。

立法委員郭國文今天邀集交通部、交通部鐵道局等單位在南科管理局商議，交通局簡報說明台南捷運重要性。

交通局指出，目前南科與沙崙二地交通主要透過台鐵（沙崙站-南科站），以及公路（南科-國1-臺86-高鐵台南站）兩種方式往返，但台鐵直達班次班距大而且通行時間約50至55分鐘，公路方式在上下班尖峰時間，所需行車時間約50分鐘且易受路況影響，將來捷運深綠線上線服務後，可大幅縮短兩地通行時間25至30分鐘，整體交通效率提升50％以上。

市長黃偉哲說，台南科學園區與沙崙綠能科學城是南市產業的雙引擎，不僅為台南帶來8萬4600個以上工作就業機會，每年更可創造出至少1兆1000億元產值，將來透過捷運深綠線串連，且藉由大眾運輸導向型發展，形塑科技生活廊帶，去年即指示交通局積極規劃捷運深綠線相關作業，爭取納入優先路網範圍內。

交通局長王銘德說去年規劃連結南科及沙崙綠能科學城的深綠線計畫，全長約19.1公里，沿途設置15處車站，總建設經費約200億，今年2月已提報前瞻四期經費，盼中央加速核備並納入前瞻計畫，補助規劃經費1500萬。

立委郭國文喊出「台南雙引擎，深綠線先行」口號，他說，南科與沙崙是台南產業發展的重要基地，捷運深綠線可減少二地交通來往時間，配合台鐵、藍線、藍延線等，形成完整捷運路網，提供民眾便利的生活圈，期待中央在台南先進運輸系統規劃上，能以深綠線優先推動。

交通部次長胡湘麟說，了解捷運深綠線計畫對台南發展具有重要性，而南市府提出多條捷運計畫，但礙於補助經費有限，且多條捷運工程恐無法同一時間興建，建議市府可審慎檢視，應以經費及現況執行能力為考量，提報最迫切需要的路線為優先。

台南捷運深綠線示意圖。（台南市交通局提供）

台南捷運整體路網規劃示意圖。（台南市交通局提供）

台南捷運整體路網規劃示意圖。（尚未定案，台南市交通局提供）

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