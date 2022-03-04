乘客突癲癇發作 計程車司機奔消防隊求救

台南一名李姓男子昨晚搭計程車欲前往醫院就醫，孰料途中疑癲癇發作，計程車司機趕緊將其載至鄰近消防隊，由救護人員接手，平安順利送醫治療。（民眾提供）

2022/03/04 16:55

〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康一名48歲李姓男子昨晚9點多搭乘計程車，原欲前往醫院就醫，孰料途中癲癇發作，司機原想盡快將其送往醫院，但就怕李男有生命危險，且途中闖紅燈恐遭開單，最後將李男載至鄰近的復興消防分隊，由救護人員接手將乘客送醫治療。

復興消防分隊表示，一輛計程車昨晚約9點突停在分隊前，司機急忙下車求救，原來是車上一名男性乘客疑似癲癇發作，且失去意識伴隨全身抽搐，司機機警趕緊至消防隊求救，而經高級救護技術員林哲賢評估，發現李男抽搐雖停止但意識未恢復，屬危急個案須立即送醫。

過程中，救護員林哲賢、吳政翰不斷給予李男氧氣，並觀察患者的生命徵象，送醫後則由醫護人員接手治療。據了解，李男因自覺身體不適，由家人陪同下在大灣叫計程車欲前往成大醫院就醫，孰料，上車後沒多久就癲癇發作。

林哲賢表示，民眾若遭遇癲癇發作的患者，切記勿慌張，先將患者移至安全處所，並移除周遭障礙物，同時協助患者頭部側一邊，讓口水或分泌物流出，切勿嘗試壓制病患或將任何異物放入患者口中，以免阻礙呼吸道，若患者抽搐超過5分鐘或連續發作未恢復意識，就應趕緊就醫。

復興分隊分隊長黃柏翰提到，近日氣候溫差大，許多慢性病患者易感到不適，尤其，以心肌梗塞或腦中風疾病最危急，民眾若有感到胸悶像石頭壓在胸口，或單側無力、講話含滷蛋等症狀，應趕緊請求救護車協助送醫，也呼籲民眾珍惜就護資源勿濫用，將有限救護資源讓給有需要的人。

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