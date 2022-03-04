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    祈願俄羅斯侵略烏克蘭戰爭早日平息 台南貢噶寺點亮500盞燭光

    祈願現場點亮500盞燭光，祈願烏俄戰爭早日平息、全世界疫情消弭。（記者王姝琇攝）

    祈願現場點亮500盞燭光，祈願烏俄戰爭早日平息、全世界疫情消弭。（記者王姝琇攝）

    2022/03/04 15:25

    〔記者王姝琇／台南報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續延燒，台南安平區貢噶寺今（4日）舉辦祈福世界和平點燈儀式，由市長黃偉哲、台南佛教會理事長旻慧法師、天主教台南教區宗座署理主教林吉男、南給仁波切、貢噶寺董事長李明威等人，不分宗教共同點燈，現場總計點亮500盞燭光，祈願俄羅斯侵略烏克蘭戰爭早日平息、全世界疫情消弭。

    黃偉哲表示，今天懷著虔誠的心，代表台南市187萬市民參與貢噶寺祈願點燈，為台南市，為台灣，為世界祝禱，祈求俄羅斯侵略烏克蘭戰爭能早日平息，祈求疫情能夠早日退散，祈求台灣能夠國泰民安，祈求市民朋友能夠身心健康、萬事如意，感謝貢噶寺懷著慈悲之心為世界祈福，以及各宗教界的前輩領袖共同出席，一起祝福世界能早日恢復往日的和平與活力。

    李明威表示，董事會發起1人1燈點燈祈福儀式，期盼烏克蘭能夠及早得到和平保護，捍衛人民安居樂業的權利，希望大家一起為烏克蘭加油，雖然個人的力量有限，但佛菩薩是具力的，誠心發願祈請菩薩滿願。適逢藏曆新年初一到十五（國曆3月3至18日）為釋迦牟尼佛神變節，依藏傳佛教經典記載，神變節期間所造任何善業與惡業，皆自輾轉增盛為10億倍之業緣，功德福報，也誠摯邀請民眾於神變節期間至貢噶寺共同點燈祈願。

    安平貢噶寺為平息烏俄戰爭舉辦祈福點燈，市長黃偉哲等人出席，祈願世界早日恢復和平。（記者王姝琇攝）

    安平貢噶寺為平息烏俄戰爭舉辦祈福點燈，市長黃偉哲等人出席，祈願世界早日恢復和平。（記者王姝琇攝）

    安平區財團法人貢噶寺為藏傳佛教噶瑪噶舉（白教）傳承之組織，推行弘法、利生等工作。（記者王姝琇攝）

    安平區財團法人貢噶寺為藏傳佛教噶瑪噶舉（白教）傳承之組織，推行弘法、利生等工作。（記者王姝琇攝）

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