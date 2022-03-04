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    另一波空污將來襲 後天古都馬拉松活動面臨考驗

    古都馬拉松後天登場，南市環保局日夜加強賽事路段洗街，希望有效降低空污對賽事的影響。（南市環保局提供）

    古都馬拉松後天登場，南市環保局日夜加強賽事路段洗街，希望有效降低空污對賽事的影響。（南市環保局提供）

    2022/03/04 15:45

    〔記者蔡文居／台南報導〕連日來台灣受到境外空污移入影響，台南已連3天空品不佳，而另外新一波境外污染預計週六（5日）下半天至週日（6日）接近台灣，使得將於週日舉辦的古都馬拉松面臨大考驗。南市環保局特別在活動前2天日夜加強賽事路段洗街，希望有效降低空污對賽事的影響。

    今年邁入第16屆的2022台南古都國際馬拉松將於3月6日舉行，共計有1萬5000多名跑者報名參賽。

    環保局表示，為使跑者能於舒適環境下參與賽事，2月起即針對賽道及周邊道路進行環境巡查與整理，更在活動前2天日夜加強賽事路段洗街，以有效降低總懸浮微粒。

    環保局表示，配合2022年古都馬拉松，特別規劃3月4日至5日連續對健康路、府前路、南門路、慶平路等賽事及周邊道路洗街，洗街長度達174公里。根據環保署減量公式推估，2天日夜洗街可削減總懸浮微粒2401公斤、懸浮微粒（PM10）452公斤、細懸浮微粒（PM2.5）104公斤。

    另外，環保局還在一週前就賽事道路周邊裸露地、營建工地或具潛在發生道路揚塵等場所展開巡查及宣導，也增加清潔隊隊員清掃道路的頻率。

    市長黃偉哲表示，古都半程馬拉松為台南年度運動盛事，市府為維護空氣品質做足準備，以抑制道路揚塵。同時市府會做好各項防疫措施，讓民眾跑出健康、跑出熱情、體驗台南人文風景。

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