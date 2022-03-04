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    老台南又有得逛了 「再現赤崁署光」古宅廟宇走一遭

    陳世興古宅位在萬福庵歷史街區巷內。（記者洪瑞琴攝）

    陳世興古宅位在萬福庵歷史街區巷內。（記者洪瑞琴攝）

    2022/03/04 14:50

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「再現赤崁署光」專案投入1.9億元，串連赤崁樓、270年「陳世興古宅」與廣安宮古蹟廟，型塑文化歷史街區，市長黃偉哲今（4）日視察改造成果並探訪蜿蜒巷弄風情，期許打造府城生活博物館。

    黃偉哲說，「再現赤崁署光」計畫透過多樣性策略活化古蹟及歷史街區空間，把老宅從歷史的塵埃中整理出來，讓老宅繼續發光發熱，展現台南在台灣歷史文化保存及環境空間政策上走在最前端，更盼歷史巷弄改造後，居民對老街存在價值凝聚共識，赤崁文化園區街廓發揮1加1大於2的效果。

    市定古蹟「陳世興宅」隱身於府城巷弄，是台南現存歷史悠久的民宅建築之一。修護後，今天首度大公開，門前砛石長達530公分，更是全台罕見。

    萬福庵歷史街區有陳世興宅外，還有古寺「萬福庵」，其「萬福庵照牆」為台南市古蹟，連同古樹、廟埕廣場改造。萬福庵更是文學家葉石濤在〈魁儡巷與關三姑〉小說中屢屢提到的場景。

    市定古蹟「廣安宮」傳統建築，所留木雕、泥塑、門神彩繪均屬一時之選，尤其陳玉峰繪製的門神彩繪，為廣安宮建築留下無價之寶，週邊「石精臼」市集小吃亦是老台南生活記憶。

    新美（米）街歷史街區「斜角巷」及「米街」是老屋再利用結合文創盛行區，近年來已成為觀光熱點。

    文化局表示，「再現赤崁署光」專案計畫，目前除旅遊服務中心因遺構露出尚在施工外，其他包含陳世興古宅、廣安宮古蹟修復以及2處歷史街區整備，共1.9億元、11項子計畫完成，所在基地範圍屬府城歷史核心地區。

    廣安宮週邊有台南小吃市集，傳統「飯桌」老店。（記者洪瑞琴攝）

    廣安宮週邊有台南小吃市集，傳統「飯桌」老店。（記者洪瑞琴攝）

    台南「斜角巷」巷弄另類風情。（記者洪瑞琴攝）

    台南「斜角巷」巷弄另類風情。（記者洪瑞琴攝）

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