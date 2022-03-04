網憂台南運河魚屍漂浮「怪恐怖的」 環局初判因氣溫變化大

台南安平運河出現漂浮魚屍，南市環保局派員打撈以避免二度汙染。（環保局提供）

2022/03/04 14:30

〔記者王姝琇／台南報導〕每年春雨過後，台南安平運河就易出現大量漂浮魚屍，一名網友今（4日）貼文表示，「運河漂浮魚屍究竟發生什麼事？看過去整片怪恐怖的！」環保局回應，已立即派員打撈約60公斤，多數是吳郭魚，初判可能是氣溫變化大，運河水體翻騰效應導致底泥擾動，使得水質劣化，懸浮固體濃度升高，導致魚鰓堵塞而窒息死亡。

南市議員李啟維日前提及近期台南運河的白鷺鷥特別多，春雨過後也不見往年大批魚屍漂浮，認為在民生截流站附近安置自動感應曝氣設備有關，對市府措施表示肯定。不料溫差變大，漂浮魚屍又重現；但數量的確比去年的200公斤大幅減少。

環保局表示，台南運河疏浚和安平舊港打通後，水質明顯改善，吳郭魚、虱目魚等魚類族群數量增加，近日因天氣驟變溫差大，陽光過後易造成底泥發酵，若再有生活污水或其他污染流入運河，水中溶氧急速降低就可能造成魚類缺氧死亡。

台南運河水面漂浮魚屍臨金華橋的岸邊較多，大多為吳郭魚。環保局立即派員打撈，總計約60公斤，未發現大量暴斃死亡的跡象，推估可能是水質劣化，懸浮固體濃度升高，導致魚鰓堵塞而窒息死亡。環保局將持續監測水質，監測水中溶氧是否低於魚體存活下限值2.0mg/L，協調水利局啟動設置運河之高效曝氣設備，減少死魚發生。

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