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    客家伯公生慶典依民俗補財庫？ 黃偉哲：補市庫比較重要

    客委會今日舉辦伯公生慶典祝壽祈福儀式，由市長黃偉哲（右2）擔任主祭，為市民祈求平安順利。（記者王姝琇攝）

    客委會今日舉辦伯公生慶典祝壽祈福儀式，由市長黃偉哲（右2）擔任主祭，為市民祈求平安順利。（記者王姝琇攝）

    2022/03/04 13:46

    〔記者王姝琇／台南報導〕今天是農曆二月二日土地公聖誕，南市府客委會特別選在六合境大埔福德祠，舉辦客家伯公生慶典祝壽祈福儀式，由市長黃偉哲擔任主祭，敬獻盤花、紅粄等客家特色供品，為市民祈求平安順利。黃偉哲表示，「大埔街」正是客家街道名，在此舉辦活動別具意義；至於是否依民俗補財庫，他笑說，能夠補市庫的財庫倒是比較重要的。

    活動現場邀請客家藝文團體「府城真樂軒客家八音樂團」，帶來傳統客家八音演奏「掛金牌」開場，另特別邀客委會客家文化發展中心「大獅兄家族劇團」，非常喜氣的Q版伯公人偶演出互動秀，場面十分熱鬧溫馨，參拜信眾更是絡繹不絕。

    黃偉哲表示，土地公是台灣民間重要信仰之一，客家人暱稱土地公為「伯公」，亦是客家社會非常重要的信仰習俗，今日選在六合境大埔福德祠幫伯公慶生，是因為「大埔街」正是客家的街道名，在這裡舉辦活動別具意義，希望透過文化傳揚及交流，讓大家了解土地公的傳統民俗文化。

    在祭拜伯公的傳統禮俗中，客家婦女會在自家庭院摘花，擺盤成小巧豐圓的盤花，以及親手製作紅粄等客家特色供品祭拜，祭祀當天將紅粄分送鄉親，代表歡迎及感謝之意，稱之為「打粄」。另外，現場吹奏的八音，是以鑼鼓樂加上嗩吶類吹奏樂器之傳統音樂，更是客家祭典或節慶不可或缺的元素。

    客委會主委古秀妃指出，延續慶典祝壽熱鬧儀式，將邀請知名兒童偶劇團在3月19、20、26、27日連續兩個週末，分別於東區、永康、東山及關廟等4區，以華、客雙語巡迴演出具啟發意味的偶劇，將客家傳統信仰文化，以藝文活動方式帶入社區，歡迎市民朋友一起來欣賞。

    許多信眾特地選在土地公聖誕到大埔福德祠補財庫。（記者王姝琇攝）

    許多信眾特地選在土地公聖誕到大埔福德祠補財庫。（記者王姝琇攝）

    現場參拜人潮將周邊巷弄道路擠得水洩不通。（記者王姝琇攝）

    現場參拜人潮將周邊巷弄道路擠得水洩不通。（記者王姝琇攝）

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