台南歸仁六甲為土地公祝壽、「擔龜」分享添丁之喜...今年僅4男嬰

今天是土地公誕辰，台南歸仁區六甲里舉行「添丁擔龜」活動。（記者吳俊鋒攝）

2022/03/04 12:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是土地公的誕辰，台南歸仁區六甲里共祀1尊福德正神的信眾們，聯合舉辦祝壽祭典，也延續從日治時期迄今的「擔龜」習俗，分享「添丁之喜」，去年家裡生下男嬰者僅有4戶，國內少子化問題嚴重，這樣的傳統特色更顯珍貴。

六甲里長林石象強調，性別平權已是國際重要趨勢，之前就開放生女娃的家戶也可以擔龜，不一定非得添丁，會再持續宣導、遊說，讓傳統習俗兼具時代意義。

歸仁六甲的擔龜習俗，來自民間的「神明會」形式，列冊的「福份」們，共祀1尊土地公，擲筊決定爐主，迎回家中供奉，隔年神明誕辰之日，再請出來祝壽，參拜之後，一併分享添丁喜悅。

目前保留的福份名冊簿資料始於1939年，林石象說，之前的文字記載，或許有的已經疏漏，無法考證，一些耆老就認為，當地擔龜習俗的起源歷史可能更久遠。

名冊中的福份共118戶，祝壽活動在六甲北極殿前舉行，去年家中生下男丁者，會特地準備了紅龜或水果餅等供品，進行參拜，祭典結束，由林石象帶領，開始沿路發放。

去年家裡生男孩的4戶，一半來自當地居民林春忠，長子與次子都為他添孫，因此發送2份，街坊鄰居直誇，對今年的添丁擔龜，貢獻卓著。

福份們會在自家門口，或者路旁定點處等擺放臉盆、菜籃、水桶、紙箱，讓添丁戶發放紅龜與水果餅，以往常用挑擔步行的方式分送，現在多以交通工具取代，沿途恭賀聲不斷，熱鬧、溫馨。

林石象說，就名冊記載，添丁擔龜的家戶，已經連續6年在個位數，與早期農村社會時動輒2、30份，差距懸殊，凸顯少子化的問題。

添丁戶在土地公誕辰祭典後，發送紅龜或水果餅。（記者吳俊鋒攝）

添丁戶在土地公誕辰祭典後，發送紅龜或水果餅。（記者吳俊鋒攝）

土地公的誕辰祭典上，添丁戶也會將孩子帶去參拜，祈求平安長大。（記者吳俊鋒攝）

參與「福份」的街坊鄰居們，領完紅龜或水果餅後，開心地提著回家。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法