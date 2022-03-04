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    台南空品連三壞 新營、安南最慘紫爆一整夜

    受到中國境外空污與國內上風處的污染源夾擊，台南空品已連三壞。（記者蔡文居攝）

    受到中國境外空污與國內上風處的污染源夾擊，台南空品已連三壞。（記者蔡文居攝）

    2022/03/04 09:11

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市空氣品質指標（AQI）今天（4日）上午全市運作中的3個空品測站，全數出現「紅害」不良等級，空污自2日晚間開始惡化，一直到今天上午仍處於高峰。其中，新營測站因受到中國境外空污與國內上風處的污染源夾擊，空品最差，一整夜PM2.5濃度全紫爆，安南站也幾乎整夜紫爆。

    南市環保局表示，受前幾日大量境外污染南下後滯留，再加上台灣附近風場微弱，且持續有少量境外污染移入影響，今天（4日）西半部空氣品質仍屬於不佳的狀態，南市府已連續多日啟動跨局處空污應變，減緩境內外污染，並與南部六縣市共同執行飛鷹計畫加強污染源查緝。

    環保局表示，目前環保署在台南設置的4處固定式空品測站，受昨天大停電影響，目前台南測站還未恢復運作，目前運作中的空品測站，有新營、善化和安南站。

    根據環保署的空品監測，新營、善化和安南站的空品指標（AQI）今天上午全都屬於紅害不良等級，主要污染物為PM2.5。其中，新營測站空品最糟糕，從昨晚深夜開始，PM2.5濃度持續飆升，整夜濃度全超過70μg/m3（微克／立方公尺），一直到上午7時達到最峰達82μg/m3，安南區也幾乎整夜紫爆，上午8時PM2.5濃度也高達82μg/m3。

    環保局表示，另外新一波境外污染預計週六（5日）下半天至週日（6日）接近台灣，雖然濃度較上一波低，但污染範圍仍廣大，預估到下週（7日）起，台灣附近吹起「強北風」，空氣品質可望大幅改善` ，請市民朋友提前做好防護，避免在空品較差時從事戶外劇烈運動。

    台南新營和安南空品測站，一整夜PM2.5濃度全紫爆，一直到今天上午達最高峰。（擷取自網路）

    台南新營和安南空品測站，一整夜PM2.5濃度全紫爆，一直到今天上午達最高峰。（擷取自網路）

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