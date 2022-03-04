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    停電苦中作樂 百貨小編飆汗爬7樓發梗圖：分不清是汗還是淚

    百貨小編自製梗圖，公告百貨停電。（記者王捷翻攝）

    百貨小編自製梗圖，公告百貨停電。（記者王捷翻攝）

    2022/03/04 06:12

    〔記者王捷／台南報導〕3日全台大停電也影響服務業的營運，不過有民眾會誤認為，百貨公司會有預備電力能營業，加上三井outlet開幕蜜月期，讓民眾誤會停電首選是想到去百貨吹冷氣逛街，但實際上百貨公司的備用電力僅夠後勤與冷凍設施使用，業者擔心民眾撲空撇開正經八百的公告，用梗圖吸引消費者，百貨業臉書小編苦中作樂，自製梗圖告訴消費者一早上班停電，爬7樓到辦公室發文，分不清是汗還是淚。

    停電造成許多不便，有咖啡店好不容易熬過疫情趨緩，準備3日開幕就遇到停電不得不延期，也有部分小吃攤商生意受到影響，在一片哀聲中，百貨業小編為了讓民眾知道百貨營運狀況，撇開過去正經的公告，有業者為了強調自身綠建築，放出一張敞開雙手深呼吸的照片，告訴消費者利用停電到戶外呼吸新鮮空氣，沒想到消費者卻歪樓稱，當天有空汙警報。

    另外也有百貨小編，接到主管緊急命令，要他趕快打開影印機印停電公告，貼在各入口處，以免消費者白跑一趟，但主管卻忘記停電影印機打不開，也被做成梗圖，而百貨公司主管為了巡查各樓層的狀況，一個上午就來來回回爬了20層樓，爬完覺得有信心報名古都馬拉松。

    也有小編早上發現停電，急忙衝回辦公室發文，要告訴消費者早上停電，暫時不能營業，可是停電沒電梯搭，小編飆汗爬樓梯進7樓辦公室，做完梗圖自嘲已經分不出是汗還是淚。

    不過即使百貨因為停電沒營業，有百貨業者仍有業績，這是因為百貨業者經營電商平台累積不少經驗，各櫃位也建立了熟客系統，利用APP下訂、櫃位取貨，因此化妝品專櫃在停電期間也有幾萬元的業績。

    小編接到主管命令，在停電時快影印公告張貼，也被做成梗圖。（記者王捷翻攝）

    小編接到主管命令，在停電時快影印公告張貼，也被做成梗圖。（記者王捷翻攝）

    百貨業者強調綠建築，要消費者可以趁停電大口呼吸。（記者王捷翻攝）

    百貨業者強調綠建築，要消費者可以趁停電大口呼吸。（記者王捷翻攝）

    百貨小編停電時從一樓衝到7樓辦公室發文。（記者王捷攝）

    百貨小編停電時從一樓衝到7樓辦公室發文。（記者王捷攝）

    不過網友歪樓留言，表示當時有空氣汙染警報。（記者王捷攝）

    不過網友歪樓留言，表示當時有空氣汙染警報。（記者王捷攝）

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