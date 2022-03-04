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    土地公生日「補財庫」 台南大埔福德祠徹夜燈火通明

    香火鼎盛的大埔福德祠占地僅20多坪，並同時奉祀3尊土地公相當靈驗。（記者王姝琇攝）

    香火鼎盛的大埔福德祠占地僅20多坪，並同時奉祀3尊土地公相當靈驗。（記者王姝琇攝）

    2022/03/04 01:11

    〔記者王姝琇／台南報導〕全國登記有案的寺廟總數破萬，其中又以土地公廟最多。來到「眾神之都」台南想打聽「求財」特別旺的土地公廟，中西區大埔福德祠絕對是其一，平日香火鼎盛不用說，每逢土地公聖誕前後1週，來「補財庫」的人潮更是絡繹不絕，今晚子時（11點至隔天凌晨1點）更達到顛峰，廟方出動多達160位志工，協助引導現場民眾。

    今天是農曆二月初二，是民間信仰的土地公生，許多人趁著這天到廟裡補財庫，祈求招財轉運。大埔福德祠主委王松濤表示，今年取消祝壽活動，乞龜也因疫情連續2年停辦，但信眾仍相當熱情，有160位志工輪流在現場引導；由於今年聖誕日非週末假日，不少人趁228連假提前參香，預估週五晚間會再迎來第2波人潮，呼籲民眾務必落實各項防疫措施。

    今年雖然取消平安宴、乞龜、平安圓及魯麵等活動，也停辦發財金發放及中醫義診，但公益行善不中斷，廟方特地偕同新豐慈善教育協會於6日在斜對面公園舉辦公益捐血活動，盼假日參拜人潮能為目前庫存量偏低的血庫「補血」；另訂於20日捐助中西區低收入戶，每戶救助金1000元及民生物資，約有600戶受惠，展現福德正神關懷人間的精神。

    至於要如何參拜才能招財轉運，民俗專家廖大乙指出，參拜供品以麻糬最常見，象徵黏錢招財富，但他強調佈施更重要，建議拜過供品可留在廟裡分享給參拜的信眾；若廟內有供應礦泉水可求回家當「錢水」，放在家中財位有利於旺財運。

    廖大乙特別提醒民眾切勿「捨近求遠」，應找常去、離住家或工作地點近的土地公廟，土地公是地方守護神，除了執掌有一定的範圍之外，離得近常去參拜土地公才會有印象，切記人與神也要「博感情」！

    大埔街福德祠的香火鼎盛，前來參拜的民眾絡繹不絕。（記者王姝琇攝）

    大埔街福德祠的香火鼎盛，前來參拜的民眾絡繹不絕。（記者王姝琇攝）

    今天適逢土地公聖誕，台南頗負盛名的大埔福德祠徹夜燈火通明。（記者王姝琇攝）

    今天適逢土地公聖誕，台南頗負盛名的大埔福德祠徹夜燈火通明。（記者王姝琇攝）

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