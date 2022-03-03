17噸大卡車當行動舞台 馬戲團打頭陣

福爾摩沙馬戲團表演結合特技。（記者洪瑞琴攝）

2022/03/03 21:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「藝如春風走透透」以行動舞台車接力巡迴表演，今年由福爾摩沙馬戲團打頭陣，市長黃偉哲今（3）日偕同表演團隊在台南文化中心廣場暖身宣傳，號召大家呼朋引伴來看戲。

黃偉哲表示，台南身為藝文之都，讓藝術到每個角落，因此規劃「藝如春風走透透」，表演團隊以舞台車巡演，民眾近距離接觸優質的藝文表演，去年第1次辦很成功，今年更努力辦得更好，歡迎大家跟著藝術卡車走遍台南各區，一邊遊玩一邊享受藝術的美好。

巡演出動17噸大卡車，福爾摩沙馬戲團團員們各個身懷絕技，今天先大展身手「跳、翻、滾」，幽默詼諧、手腳俐落動作，讓台下小朋友看得開心。

文化局表示，因應防疫期間，活動現場將實施單一出入口，進場簡訊實聯制、體溫量測，須全程配戴口罩、禁飲食，第1排觀眾席距離舞台前緣至少3公尺，而且表演者配合於演出前3日進行篩檢或提供施打疫苗證明，演出時不進觀眾席、與觀眾分流動線，落實防疫。

福爾摩沙馬戲團將於5日在安定區安定壘球場熱鬧開演《潘朵拉的盒子》，結合特技、雜耍、高蹺、大環、小丑等項目，後續包括身聲劇場、銀河谷音劇團、偶偶偶劇團、創造焦點、虎劇團、紅鼻子馬戲團、太日樂集、蘋果劇團、如果兒童劇團、影響‧新劇場、狗屎運爵士大樂團等共12個團隊接力，將在每週五、六、日表演，持續至6月12日，巡迴大台南33場次，節目澎湃多元。

台南「藝如春風走透透」以17噸大卡車為行動舞台，巡迴各區演出。（記者洪瑞琴攝）

台南「藝如春風走透透」，將在大台南巡演33場次。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲中排左3）與福爾摩沙馬戲團共同宣傳「藝如春風走透透」巡演活動。（記者洪瑞琴攝）

今年「藝如春風走透透」巡演，將由福爾摩沙馬戲團《潘朵拉的盒子》打頭陣。（記者洪瑞琴攝）

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