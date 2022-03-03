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    全台大停電 台南網友自嘲：難忘燭光晚餐

    台南部分地區尚未完全復電。（記者洪瑞琴攝）

    台南部分地區尚未完全復電。（記者洪瑞琴攝）

    2022/03/03 20:38

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕全台大停電，台南部分地區今天上午就復電，也有地區仍停電，有些店家摸黑作生意，也有住戶小心翼翼點蠟燭吃晚餐，PO文打趣說，「難忘燭光晚餐」。

    這次大停電，大台南地區估計超過影響30.8萬戶，雖然東區等部分地區上午10點45分左右逐漸復電，停電不到1小時，但因南部地區須再度緊急卸載，也就是原本復電地區，可能又暫時停電，民眾生活心情兩樣情。

    據市府晚間6點統計，已復電25萬多戶，尚有安南、麻豆、新營、官田、六甲、下營、大內、後壁、柳營、鹽水、永康、白河及學甲區約10.8萬多戶停電，台電加緊用電調度並儘速修復。

    安南區部分地區直到今晚近7點左右才復電，復電之前街道「暗摸摸」，甚至有的路燈還未亮，但路口號誌紅綠燈已恢復運作。

    此外，全台大停電影響台鐵班次列車。有台南網友打算環島旅遊，原本要搭上午10點28分經由南迴開往台北的觀光列車，結果等了1個多小時，她貼文分享「候車記」，雖然班車誤點60分，「我已經很感恩了」，只是旅遊行程影響不大，若工作職場受影響的就比較辛苦，更感謝積極恢復供電與維持社會與交通秩序的工作人員。

    台南有網友點蠟燭用餐，貼文無奈說，「難忘燭光晚餐」。（何姓讀者提供）

    台南有網友點蠟燭用餐，貼文無奈說，「難忘燭光晚餐」。（何姓讀者提供）

    店家摸黑作生意。（記者洪瑞琴攝）

    店家摸黑作生意。（記者洪瑞琴攝）

    全台大停電，部分台鐵班次受影響，誤點超過60分。（王姓網友提供）

    全台大停電，部分台鐵班次受影響，誤點超過60分。（王姓網友提供）

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