台南官田國小食農教育 溫室種菇為午餐加菜

官田國小有座溫室打造的香菇故事館，教導學童種菇、採菇。（記者楊金城攝）

2022/03/03 20:02

〔記者楊金城／台南報導〕台南官田國小食農教育新點子，將校內溫室打造成香菇故事館，讓學生嘗試種植草菇、洋菇、珊瑚菇、雪菇及秀珍菇等食用菇類，了解家鄉產業歷史，並為學生營養午餐加菜，吃來更美味。

這座溫室像是「香菇的世界」，食農老師黃冠銘教導學生認識香菇的種類和種植方式，由於食用菇類對溫度與濕度的需求高，學生每天都要量測菇床的溫度、濕度並記錄數據、香菇生長情形，適時的噴水增加濕度。

學生學習將草菇種在純棉上、洋菇種在泥土裡，而珊瑚菇、雪菇及秀珍菇則養在太空包上。種植方式各有優缺點，但如何讓菇菇長得又大又好，需要技巧和耐心。學生對種香菇覺得新奇，也很開心。

今天（3日）學校帶領幼兒園學童和高年級生體驗進行採收，學習香菇料理，帶給孩子最佳的食農教育禮物；學生陳玟君說，溫室營造成一座菇菇故事館，認識各種菇菇故事，收穫滿滿。

採收的香菇除了料理，學校還製作成乾香菇、香菇脆片和香菇粉等多元食品。

校長王全興說，官田、六甲區早年種植草菇、洋菇外銷第一名，有菇的故鄉之名。但因人口老化和鄉村居大不易，菇農至今剩不到5位；學校打造香菇故事館，希望學生了解家鄉的香菇產業歷史。

學生種菇。（記者楊金城攝）

台南官田國小校長王全興（後右一）帶領幼兒園學童和高年級生體驗進行採收香菇。（記者楊金城攝）

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