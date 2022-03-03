上午沒停到下午停！供電不足 台南10萬戶下午再停電

金融機構雖遇停電，但受理民眾金融服務未停。（記者楊金城攝）

2022/03/03 17:50

〔記者楊金城／台南報導〕台南市溪北地區上午有5萬2千多戶停電，到今天下午3點半只剩官田工業區2家工業用戶還未供電，已復電52293戶，未料不到1小時，下午4點多再傳60030戶停電，比上午大停電戶數更多；溪南下午則有48147戶停電。台電說，因供電不足，停電。台電調度中心指示再卸載部分電力。

台南市今天上午大停電時，全市超過36萬戶停電，後陸續復電。

台電新營區營業處在今天下午4點25分又通報，依台電調度中心指示再卸載部分電力，原本復電的台南市溪北新營、鹽水、白河、麻豆等13行政區，從4點多開始又有60030戶停電；台電台南區營業處到下午4點半，則有永康、大灣、安南區等地計48147戶停電。

輪流停電讓民眾很無奈，麻豆區民眾說，上午未停電的地方，到了下午反而停電；原本未停電的學甲，下午也停電了。

警察再度派員在路口指揮交通，維護交通安全；官田工業區已有2家廠家通報各損失10多萬元；部分金融機關雖有不斷電供電系統，也關掉部分自動櫃員機，臨櫃受理金融業務有受影響但未停止。

針對南部部分用戶又發生停電的狀況，台電說明，恢復運轉的發電機組上來還需要一些時間，又隨著太陽逐漸下山，太陽光電出力逐漸減少，需要相對減少部分饋線的用電負載，因此造成部分用戶停電，以維持電力系統的安全與穩定。

台電新營區處說，這不是像去年採大規模分組供電、輪流停電，而是因電力尚供電不足，雲林以南部分供電饋線暫停供電，只要電力夠，隨時準備恢復供電。

警方站上街道指揮交通。（記者楊金城攝）

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