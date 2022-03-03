為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    上午沒停到下午停！供電不足 台南10萬戶下午再停電

    金融機構雖遇停電，但受理民眾金融服務未停。（記者楊金城攝）

    金融機構雖遇停電，但受理民眾金融服務未停。（記者楊金城攝）

    2022/03/03 17:50

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市溪北地區上午有5萬2千多戶停電，到今天下午3點半只剩官田工業區2家工業用戶還未供電，已復電52293戶，未料不到1小時，下午4點多再傳60030戶停電，比上午大停電戶數更多；溪南下午則有48147戶停電。台電說，因供電不足，停電。台電調度中心指示再卸載部分電力。

    台南市今天上午大停電時，全市超過36萬戶停電，後陸續復電。

    台電新營區營業處在今天下午4點25分又通報，依台電調度中心指示再卸載部分電力，原本復電的台南市溪北新營、鹽水、白河、麻豆等13行政區，從4點多開始又有60030戶停電；台電台南區營業處到下午4點半，則有永康、大灣、安南區等地計48147戶停電。

    輪流停電讓民眾很無奈，麻豆區民眾說，上午未停電的地方，到了下午反而停電；原本未停電的學甲，下午也停電了。

    警察再度派員在路口指揮交通，維護交通安全；官田工業區已有2家廠家通報各損失10多萬元；部分金融機關雖有不斷電供電系統，也關掉部分自動櫃員機，臨櫃受理金融業務有受影響但未停止。

    針對南部部分用戶又發生停電的狀況，台電說明，恢復運轉的發電機組上來還需要一些時間，又隨著太陽逐漸下山，太陽光電出力逐漸減少，需要相對減少部分饋線的用電負載，因此造成部分用戶停電，以維持電力系統的安全與穩定。

    台電新營區處說，這不是像去年採大規模分組供電、輪流停電，而是因電力尚供電不足，雲林以南部分供電饋線暫停供電，只要電力夠，隨時準備恢復供電。

    警方站上街道指揮交通。（記者楊金城攝）

    警方站上街道指揮交通。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    來電了！高雄捷運16:30恢復 輕軌供電不穩二度停駛
    2022/03/03 18:29

    來電了！高雄捷運16:30恢復 輕軌供電不穩二度停駛
    台南供電壓降 可成：兩個廠開機異常、但未造成影響
    2022/03/03 17:33

    台南供電壓降 可成：兩個廠開機異常、但未造成影響

    富蘭克林美國股債平衡型基金
    高市多區傍晚再度停電 台電：太陽下山光電量漸少
    2022/03/03 17:26

    高市多區傍晚再度停電 台電：太陽下山光電量漸少
    全台大停電 櫃買：市場運作正常
    2022/03/03 17:02

    全台大停電 櫃買：市場運作正常

    新居住時代來臨 大安區地上權建案瞬銷
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播