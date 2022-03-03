全台大停電！黃偉哲提「冰箱論」 解釋「缺電」與「跳電」不同

對於今天全台大停電引發議論，台南市長黃偉哲以「冰箱論」解釋缺電與跳電不同，支持政府繼續發展綠電。（記者洪瑞琴攝）

2022/03/03 16:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今（3）日全台大停電，引發各界議論，在野黨批評蔡政府能源政策導致缺電，台南市長黃偉哲今（3）日受訪，以「冰箱論」淺顯易懂方式，解釋缺電與跳電是兩回事，台灣要有信心發展綠能。

黃偉哲並強調，針對這次全台大停電事件，台電公司除了查明原因進行改善之外，也應比照去年「513停電」前例，對於受影響用戶專案減免電費，以降低民眾的損失。

黃偉哲說，「缺電」就像冰箱內真的食物不夠了，「跳電」則是有食物、但是送不出來，不管是缺電或跳電，都造成民生不便，這是不爭的事實，政府在開闢電源上要努力，讓電源輸送系統穩定也要多努力。

黃偉哲表示，台南有發展太陽光電條件，是乾淨能源之一，但綠電受天候侷限影響，即便如此，綜觀很多北歐國家發展太陽光電，甚至德國宣稱2035年全國採用綠電，他們的天候條件不如南台灣，都有如此雄心壯志，「人家都敢這麼做，我們更有資格這樣做」，以目前台南校園太陽光電屋頂，就已經達到117MW，相當於一個中型地面型光電廠發電量，雖然不夠，但值得再努力。

對於媒體問到，鴻海創辦人郭台銘曾預言今（2022）年是台灣嚴重缺電的1年，如今全台再發生大規模停電，預言似乎很「神準」？黃偉哲回應說，郭台銘當然有其企業立場的顧慮，必須要有穩定電源供應生產，這是值得重視。

不過，黃偉哲也指出，永續綠能與減碳是全球趨勢，聯合國氣候變遷會議就決議2050年全球要達到淨零排碳，歐盟也要求大幅使用綠電，台灣不僅要有足夠的電力，更要有足夠的綠電，企業生產產品才能賣到國外，政府與民間都必須再努力。

市府表示，今日全台停電，主因「興達電廠」開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，因此造成南部地區停電；核三廠有2部機組因保護機制跳脫，目前2部機組均依程序安全停機，無核安顧慮。

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