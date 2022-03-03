烏克蘭親家1家4口逃難到安全處所 台南岳父：最好的生日禮物

李寶桐女兒（右一）和她公公一家人。（李寶桐提供）

2022/03/03 16:32

〔記者楊金城／台南報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，造成平民死傷，台南市將軍區民眾李寶桐感同身受，他的烏克蘭親家1家4口就住在首都基輔，電訊中斷，幸好昨晚（2日）舉家逃難到基輔南邊的小鎮，恢復通訊報平安。昨天是李寶桐的生日，他感動直言，聽到親家平安，這是最好的生日禮物。

李寶桐的女兒嫁給烏克蘭人聶惟迪，夫婦倆目前住在英國，女婿聶惟迪的父母、妹妹、妹婿住在被俄軍圍困的烏克蘭首都基輔，親家經營家具工廠。

李寶桐從女兒的轉述了解、關心烏克蘭的局勢和親家的安危，李寶桐說，烏克蘭的親家和好友跟許多烏克蘭人想法一樣，認為俄羅斯不會攻打烏克蘭，結果俄軍竟然入侵開戰。

李寶桐說，烏克蘭親家前晚曾在停車場避難，當地氣溫-1度下雪，又在戰區，但是有家歸不得，令女兒和他都很心疼。

李寶桐說，基輔昨天斷訊，無法得知親家的安危，直到昨天深夜才得知親家1家4人開了7小時車，成功逃難到基輔南邊的小城鎮，投靠女婿友人家，親家離開基輔時未遭俄軍攔阻。

昨天是李寶桐的生日，他許願烏克蘭親家全家平安，昨晚接到親家平安訊息後，他直說，在各位好友的祈禱之下，烏克蘭親家一家平安，感謝所有好友的祝福。

李寶桐說，俄羅斯入侵後，女婿有朋友趕回烏克蘭從軍抗俄，自己想起與烏克蘭的好友幾年前在台南一起吃飯的場景，聽聞他要為國上戰場，覺得他很勇敢，也感到不捨，祈禱烏俄戰爭快點結束。

李寶桐（左二）夫婦與烏克蘭好友曾在台南一起餐敘，聽聞他要為國上戰場，李寶桐覺得他很勇敢也感到不捨。（李寶桐提供）

李寶桐的烏克蘭親家1家4人開了7小時車，成功逃難到基輔南邊小城鎮。（李寶桐提供）

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