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    全台大停電 台南停電影響戶數逾30萬戶

    台南市長黃偉哲（中）主持市府1級防災應變中心。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（中）主持市府1級防災應變中心。（台南市府提供）

    2022/03/03 13:09

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕今（3）日因興達電廠設備故障，造成全台部分地區大停電狀況，台南市長黃偉哲立即指示成立1級防災應變中心，據統計曾停電饋線83條，影響30萬8450戶，部份工業區停電影響生產線。

    黃偉哲表示，已通過緊急通報系統掌握各區停電狀況，呼籲民眾切勿驚慌，重要交通路口號誌停電，已經由警察局派員指揮中，民眾小心駕駛，並暫時勿搭乘電梯，有任何狀況請撥打1999。

    台電公司南區營運處表示，目前已啟動水力發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能陸續啟動，中北部地區已陸續恢復供電，經統計曾停電饋線83條，影響30萬8450戶，已派員持續搶修中，目前台南尚有停電饋線33條，停電戶數20萬9342戶，預計今日中午以前可全數正常供電。

    工業區停電災損部分，台南科學園區目前供電正常； 台南科工、柳營科工區及永康工業區已全區復電，樹谷園區污水廠停電中，現已以緊急發電機供電；官田工業區部分停電、安平工業區全區停電、山上工業區廠協會部分廠商停電、仁德工業區全區停電、和順工業區部分停電、保安工業區全區停電。

    灣裡工業區部分停電、新田工業區全區停電、新營工業區部分停電、官田工業區部分停電、永康工業區部分停電，目前工業區尚無傳回災損，後續將持續追蹤。

    台南傳統公有市場停電災損部分，溪南市場26處停電 ；溪北市處19處停電。

    台南商場及百貨停電災損部分，台南三井OUTLET 暫停營業等待復電後營業；新光三越中山店及西門店暫停營業待復電後營業；德安百貨預計下午1點開始營業；大遠百延後開店；南紡購物中心目前正常營業；Focus百貨正常營業。全聯鹽水區門市停電暫停營業，其餘門市正常營業；大潤發及家樂福目前均正常營業。

    因台電無預警停電造成無法供水，預計停水至下午1點30分。另因台電停電致高雄水源無法北送，六區處將以人工開啟南化水庫閥門供水，各區將逐漸恢復正常供水。

    全台大停電，台南市府成立1級防災應變中心即時掌握狀況應變。（台南市府提供）

    全台大停電，台南市府成立1級防災應變中心即時掌握狀況應變。（台南市府提供）

    全台大停電，台南部份路口號誌影響運作，警方協助維持交通秩序。（台南市府提供）

    全台大停電，台南部份路口號誌影響運作，警方協助維持交通秩序。（台南市府提供）

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