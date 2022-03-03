陳以信批台南「中年、高教」失業率高 市府勞工局回應

南市勞工局3月份陸續辦理多場徵才活動。 （南市勞工局提供）

2022/03/03 13:04

〔記者王姝琇／台南報導〕藍營立委陳以信表態爭取台南市長提名後，透過臉書及新聞稿「每日一問」，質疑台南市長黃偉哲施政成績不佳。陳以信指出，尤其針對「中年」及「高教」人口失業率議題，台南為六都最嚴重，過去3年台南就業結構持續惡化。市府勞工局回應，台南市失業率連續3年六都最低，2021年青壯年失業率更是六都最低。

勞工局表示，台南市2019至2021年失業率在六都中為連續3年最低，顯見市府團隊努力的成果；黃偉哲市長帶領市府團隊創造優質投資環境吸引產業進駐，期間增加926件投資案，包括台積電、聯電、GARMIN等國際科技大廠投資台南，更吸引momo、誠品、南仁湖等投資案進駐本市，總投資額超過1.8兆元，創造1832億元產值及3萬596個就業機會。

期間勞工局更辦理逾400場次實體徵才活動及4場大型就業博覽會，邀集1668家廠商提供7萬2717個工作機會，台南市2021年失業率為3.9%，低於全台失業率3.95%，亦為六都最低，其中失業率分布在25至29歲、30至34歲、35至39歲，年齡層的失業率亦為六都最低。

勞工局表示，在45歲至64歲年齡層失業率在六都排序約為中間名次，目前除透過徵才活動協助就業，對於中高齡、高齡求職者提供個別化就業服務。勞工局王鑫基局長強調，為服務中高齡求職者，目前積極規畫籌辦銀髮服務據點，透過專人專職服務，貼近中高齡者求職需求，將會提供中高齡、高齡者更細緻化的就業協助。

此外，3月起將分別於善化區、麻豆區、北區、東區、新市區、仁德區、官田區、安南區、永康區、中西區、新營區、南區等地陸續辦理多場徵才活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法