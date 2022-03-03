挑戰美食 台南米其林「潛力股」榜單在這裡

台南市府舉辦「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動催票，集結給力支持。（圖由南市觀旅局提供）

2022/03/03 08:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕爭取上榜2022年米其林指南，南市觀旅局舉辦「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，第2階段入選20大菜品名單出爐。

「台南米其林占星嘉年華」票選活動，自去（2021）年12月，開放為期3個月網路投票，鼓勵在地餐飲業秀出自家招牌菜暖身，每月選出當月TOP10菜品，以及由評審選出10道特別評審獎菜品。

台南市長黃偉哲表示，還沒入選的業者不要氣餒，按往例《米其林指南》完整名單會於8月公布，市府會卯勁推廣，他也要對米其林指南的主辦單位「隔空喊話」，快來嘉年華活動官網，看看台南有哪些值得秘密探訪的好餐廳。

南市觀旅局表示，已有139間業者共315道菜品報名參與，累積投票人次達16萬3856票，活動官網瀏覽量高達93萬9220人次，有老字號的台南名店也有創意料理，甚至有富含「台南味」的外國料理，為避免遺珠之憾，每月前10強及評審獎菜品不再納入下次評審，總計60道菜品入選，業者報名與民眾票選同步至3月25日。

第2階段入選《TOP10》名單，海老真丈－台糖長榮酒店O'Fun原創料理美學餐廳、川香口水雞－漢來上海湯包、招牌小籠湯包－漢來上海湯包、原蒜頭抽焗大蝦－台南大員皇冠假日酒店彩豐樓、黑金鮑魚肝臟奶油燒－台南晶英酒店ROBIN'S、龍蝦鬼瓦燒－ROBIN'S、炭烤美國帶骨牛小排附龍蝦－ROBIN'S牛排館、龍蝦海皇湯泡飯－台南晶英酒店晶英軒、府城燒冷冰－台南晶英酒店晶英軒、A5和牛全牛餐－健康燒肉屋貴一郎。

《特別評審獎》名單，日本秋刀魚飯糰－台南晶英酒店ROBIN'S、手工自製黃金蝦捲－福樓、紅蟳米糕－府城食府、府城擔仔麵－府城食府、犇放和牛－燒肉同話、rhalife N61赤崁糖－五味赤崁糖、芋泥紫金雞腿－東香臺菜海味料理、干邑白蘭地龍蝦濃湯－木火柴燒牛排、牛肉湯－鴻品品味屋、鮮蚵麵線－誠江號麵線。

芋泥紫金雞腿。（記者洪瑞琴攝）

原蒜頭抽焗大蝦。（圖由南市觀旅局提供）

牛肉湯。（圖由南市觀旅局提供）

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