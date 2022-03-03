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    台南整晚空品遭透了！ 環保局明說明原因緊急應變

    台南市今天空氣品質遭透了，空污自2日晚間開始惡化，一直到今天清晨達到最高峰，加上晨霧，天空霧茫茫一片。（記者蔡文居攝）

    台南市今天空氣品質遭透了，空污自2日晚間開始惡化，一直到今天清晨達到最高峰，加上晨霧，天空霧茫茫一片。（記者蔡文居攝）

    2022/03/03 08:32

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市空氣品質指標（AQI）今天（3日）上午全市6個測站中，有5個出現「紅害」不良等級，空污自2日晚間開始惡化，一直到今天清晨達到最高峰，包括台南、新營、善化、安南及麻豆等全市5個空品測站於今天上午全數淪陷，均屬「紅害」不良等級。

    其中，主要污染物為PM2.5，以台南、新營及善化站最嚴重，今天凌晨2點後先後紫爆。一直到清晨5點，台南站達到最高峰，PM2.5即時濃度高達81μg/m3（微克／立方公尺）。

    環保局表示，今天受東北季風減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區仍受境外污染影響，雲嘉南地區空氣品質為紅色警示等級，主要污染物PM2.5。

    環保局說，由於南市位在台灣下風處，易有污染物累積，加上晚間至清晨西半部地區濃霧影響能見度，市府已自2日起連續兩日啟動相關應變措施，包括全市公園、道路暫緩使用吹葉機、市府工程加強灑水降低揚塵及針對南區、東區、仁德、新營等22個行政區與96處重要路段洗掃街道，今起3天空品型態為上午易達紅色警示，中午過後轉為橘色提醒，目前研判需至週六（5日）接近中午起空品狀況才會逐漸改善。

    環保局表示，這波境外及境內污染滯留影響西半部空氣品質，提醒市民朋友，上班出門或外出請記得配戴口罩防護，並避免進行戶外劇烈運動。

    南市環保局表示，西半部地區受境外污染影響，雲嘉南地區空氣品質為紅色警示等級，主要污染物PM2.5。（擷取自網路）

    南市環保局表示，西半部地區受境外污染影響，雲嘉南地區空氣品質為紅色警示等級，主要污染物PM2.5。（擷取自網路）

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