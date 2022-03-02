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    力挺烏克蘭！黃偉哲響應捐1個月所得

    台南市長黃偉哲也響應捐款1個月所得，力挺烏克蘭。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲也響應捐款1個月所得，力挺烏克蘭。（記者洪瑞琴攝）

    2022/03/02 20:42

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕烏俄戰火未停歇，台灣啟動對烏克蘭人道救援行動，外交部設置援助烏克蘭捐款專戶，繼總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌今（2）日宣布捐款後，台南市長黃偉哲第一時間也響應捐款1個月所得，力挺烏克蘭。

    黃偉哲表示，長年以來烏克蘭面對著俄羅斯的軍事威脅，可見人民信心的鞏固最重要，我們和烏克蘭人站在一起，和民主人權站在一起，更和自由和平站在一起。

    黃偉哲並表示，我們有自信更有能力，凝聚團結的意志捍衛國家、守護台灣，守護美麗的家園和親愛的家人，任何造假的訊息和恫嚇言行，都不能摧折我們團結台灣的共識。

    外交部結合政府及民間力量協助烏克蘭難民，由賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都宣布分別捐出1個月所得，台南市長黃偉哲也不落人後，響應加入捐款行列。

    台灣呼應美國等民主國家對俄羅斯祭出經濟制裁後，將啟動對烏克蘭人道救援行動。民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨中執會前談話表示，外交部將公布由賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶，到時候她與副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，將分別捐出一個月所得。

    台南市長黃偉哲響應捐款1個月所得，援助烏克蘭。（擷自黃偉哲臉書）

    台南市長黃偉哲響應捐款1個月所得，援助烏克蘭。（擷自黃偉哲臉書）

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