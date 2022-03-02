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    獲民進黨提名 黃偉哲：這是我生命中最熱血的時候參加的黨

    台南市長黃偉哲發文呼籲援助烏克蘭捐款。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲發文呼籲援助烏克蘭捐款。（擷自臉書）

    2022/03/02 19:21

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨中執會今天通過台南市長選舉徵召提名黃偉哲，黃偉哲在臉書發文強調，從來沒有出賣過同志、沒有做過線民，將會全力推動市政，爭取連任繼續為市民打拚。

    黃偉哲在臉書文章提到，中執會裡很多人是熟識一輩子的戰友，認識他的人都知道，他一向都不是喜歡針鋒相對的人。近來有些對於他的影射，他都告訴自己要心平氣和。「因為這個黨，是我生命中最熱血的時候參加的黨，這個國家是我們心心念念守護的台灣」。

    黃偉哲說，有不少人和他一樣，在求學時期，就有教官以未來有各種好處，有獎學金、當兵比較輕鬆、找工作比較方便種種，要我們加入國民黨的校園組織工作，然而，他卻選擇另一條路--參與學生運動，也因此被教官警告、家人被騷擾，甚至在群眾運動當中被暴打受傷「我一直把這樣的經歷，當成生命當中光榮的印記，然後帶著這些印記加入我最愛的民進黨」。

    黃偉哲強調，「我從來沒有出賣過同志、沒有做過線民，也不曾配合威權特務的作為」，轉型正義是其信仰的價值，國家法令、黨的規範，該怎麼做就怎麼做。「我的立場很清楚：我們應該檢視威權時代的歷史，並追究黨國體制的責任，但不是在受難者之間製造猜忌」。

    黃偉哲表示，當年的我們，都選擇了面對拒馬，面對充滿荊棘的道路，這是我們對於台灣有所信念，因此走一條比較辛苦的路，而且一路走過來。希望我們不畏艱難，繼續攜手讓國家前進。

    他感謝大家之外，也在文末貼出援救烏克蘭捐款訊息，籲請大家繼續為台灣自由民主打拚的同時，踴躍捐款，支持烏克蘭人民守護和平家園。

    此篇貼文獲得支持網友與黨內同志與議員按讚力挺，繼續為台南打拼，也有網友留言「市長請繼續優質施政，市民對謠言沒興趣」、「選民最不喜歡就是看到內鬥，如果一個選舉要這樣傷害自己人，沒憑沒據的一直胡扯，到最後受傷的只會是自己，市長加油，支持連任」。

    台南市長黃偉哲獲得民進黨提名參選連任，臉書發文獲得民進黨內同志與議員力挺。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲獲得民進黨提名參選連任，臉書發文獲得民進黨內同志與議員力挺。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲獲得民進黨提名參選連任，民進黨英派立委陳明文上線留言加油。（擷自臉書）

    台南市長黃偉哲獲得民進黨提名參選連任，民進黨英派立委陳明文上線留言加油。（擷自臉書）

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