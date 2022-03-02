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    國民黨在台南連提名辦法都沒有 蔡育輝：黨中央太混了

    國民黨台南市議員蔡育輝今宣布參選爭取連任，並批評國民黨至今對議員、市長提名辦法都沒有，黨中央實在太離譜、太混了，期望別再看民進黨熱鬧，速對議員、市長提名。（記者楊金城攝）

    國民黨台南市議員蔡育輝今宣布參選爭取連任，並批評國民黨至今對議員、市長提名辦法都沒有，黨中央實在太離譜、太混了，期望別再看民進黨熱鬧，速對議員、市長提名。（記者楊金城攝）

    2022/03/02 19:16

    〔記者楊金城／台南報導〕九合一選舉11月底就要登場，國民黨艱困選區台南市至今連黨籍議員、市長提名辦法都沒有，國民黨議員蔡育輝今天（2日）說，黨中央太混了，就是艱困選區更要及早提名佈局，母雞帶小雞一起衝刺選情。

    國民黨台南市黨部主委林進旺回應說，市黨部已向中央黨部報告各議員選區概況，市黨部基本上對尋求連任的黨籍議員都尊重其參選，有新人爭取提名的議員選區如有參選空間也會給予提拔，希望南市議員、市長提名在3月底前底定。

    蔡育輝說，民進黨在台南市各選區的議員初選早已開跑，參選爆炸，選情激烈，讓選民看得眼花撩亂，反觀國民黨除了謝龍介、陳以信表態參選下屆市長曾引起話題之外，其餘「靜悄悄」，連議員、市長提名辦法都沒有，黨中央從以前至今都沒有一個明確提名辦法，實在太離譜、太混了。

    蔡育輝說，國民黨別只會看民進黨熱鬧，在南市應儘早對議員、市長提名佈局，就是因是艱困選區更要提早對應選戰。

    蔡育輝已三連任台南市第一選區議員，去年對外徵求40歲以下女選將接他的棒子參選議員，他願意擔任競選總幹事、提供競選團隊和200萬競選經費，但到去年底截止，竟無人報名。

    蔡育輝將報名時間延長到本月15日還是無人膽敢一戰，蔡育輝今天（2日）宣布參選11月底第四屆台南市第一選區議員爭取連任，同時有感而發直指國民黨對議員、市長提名太慢。

    台南市第一選區（大新營區）議員應選名額6席，目前民進黨佔3席、國民黨2席、無黨籍1席；民進黨第一選區議員初選民調預計4月登場，市黨部提報提名4席（含婦女保障名額1席）。

    民進黨現任議員沈家鳳成為第一選區唯一的女性議員參選人，可望獲得提名，連任在望，選戰時讓民進黨對選情更有運作空間，對國民黨、無黨籍參選人的壓力更大。

    蔡育輝、張世賢2位國民黨議員在本屆選舉時，合計拿到37·2%得票率，分居第一選區得票數第一、第二名，蔡育輝說，4年前得到韓流幫助，但年底一戰，因韓流退燒，國民黨支持度下滑，預估國民黨議員得票率流失7%以上，下屆婦女保障名額如只有沈家鳳參選，選情變數大。

    曾任台南市選委會總幹事的台南市民政局長姜淋煌說，依現行選舉法規，並未規範婦女保障名額在只有1人參選時的當選最低得票數。

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