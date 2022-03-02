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    黃偉哲獲徵召！民進黨台南市黨部：力拚市長連任、議會過半

    台南市長黃偉哲挺過「線民」疑雲，民進黨徵召提名參選連任南市長。（資料照）

    台南市長黃偉哲挺過「線民」疑雲，民進黨徵召提名參選連任南市長。（資料照）

    2022/03/02 19:10

    〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨中執會今天（2日）下午通過台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁參選連任徵召，其中黃偉哲近日身陷「線民案」風波引發各界關注，今天最終順利通過提名案。民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，力挺黨中央徵召人選，接下來會盡力協助打贏市長選戰，讓民進黨在台南市議會能夠過半，展現黨內團結一致的精神。

    民進黨中執會今天處理2022年提名作業選務相關事項，包括今年選舉直轄市議員各選區提名名額及登記相關費用，以及2022年台南市長、高雄市長、嘉義縣長提名候選人名單等案。

    黃偉哲去年底陷入線民爭議，遭爆料促轉會公布檔案中「A143」台大農推系線民就是他本人，黃偉哲雖否認並報警，斥責是惡意不實攻擊，但也致使連任之路出現阻礙。南市黨部更一度發出聲明強調，「要團結、求安定」是民眾共同的心聲，呼籲黨中央儘速徵召長黃偉哲參選連任，直到今日終於確定通過徵召提名，潘新傳也表示，將會盡力協助打贏選戰！

    此外，針對台南市議會各選區提名名額，原定建議席次提名共32席（不含保留3席），經黨中央討論最後裁示，第11選區增加1席（仁德、歸仁、關廟、龍崎），第3選區（下營、六甲、麻豆、官田、大內）維持2席，但得視情勢多徵召1席，故總計提名33+1席（不含保留3席）。台南市議員應選57席，第3屆議員民進黨只拿下25席，距離議會過半差4席，南市黨部今天也再次強調會全力輔選，創造台南全面執政，年底以力拚「市長連任、議會過半及里長全勝利」的目標。

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