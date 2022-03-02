羅文嘉控「線民」 黃偉哲澄清「沒出賣過同志」

台南市長黃偉哲今出席民進黨中執會，向黨內說明遭指控「線民」一事，會後強調，他已清楚說明，沒有做過出賣同志的事。（資料照，記者蔡文居攝）

2022/03/02 18:37

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今（2日）通過徵召提名台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁競選2022年縣市長連任。黃偉哲今出席，向黨內說明遭指控「線民」一事。黃偉哲會後受訪強調，他已會中清楚說明，他沒有做過出賣同志的事。對於前民進黨秘書長羅文嘉指控曾遭黃偉哲監控，黃偉哲坦言很難過，「拿還證實之前，就這樣子拿來審判，有點怪怪的」。

同是「野百合世代」的桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁等人今皆於中執會上表達「相信黨內同志」。黃偉哲會後受訪表示，感謝中執會能夠通過台南市、高雄市、嘉義縣的現任首長提名徵召。這兩天，包括過去學運同志的質疑，他會中清楚說明，他沒有做過出賣同志的事情。

黃偉哲說，他40年前就讀大學時，碰到來自情治機關與教官的恐嚇威脅，許多人都有同樣經驗，甚至有所謂威脅利誘、或家人遭受到騷擾。他很感謝黨內同志，瞭解過去這段歷史。除了感謝，他也會更努力把市政做好，他也在稍早中執會中承諾，一定打贏市長選戰，讓民進黨在台南市議會過半。

針對前民進黨羅文嘉自爆過去就是黃偉哲監控對象，黃偉哲說，他與羅文嘉很多年沒有碰面，羅的指涉與講法與事實有一段落差，他們會努力澄清之外，行政院促轉會過去針對外界指涉，也曾有說明。

至於羅文嘉指控黃偉哲是線民，並說「證據都在檔案裡」，黃偉哲回應，檔案局封存的這些資料，他真的不知道內容是什麼，相信過去有許多情治機關，不管基於什麼原因，會爭功諉過、甚至是假造資料。「拿這個資料審判自己的同志，還沒有經過證實之前，就這樣子拿來審判，有點怪怪的」，更何況他加入民進黨30多年，從沒有違背過黨紀、沒有離開過民進黨、沒有違反黨的決議與紀律，這30多年來走過的足跡都可以被檢驗。

媒體詢問黃偉哲是否感到冤枉？黃偉哲說，每個人都有情緒，這幾天不管是媒體所呈現，或是過去同志臉書，他們所提的內容，「坦白說我心裡沒有情緒是假的，蠻難過的」，自己要更堅強，努力做好自己的腳色。

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