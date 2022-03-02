為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    羅文嘉控「線民」 黃偉哲澄清「沒出賣過同志」

    台南市長黃偉哲今出席民進黨中執會，向黨內說明遭指控「線民」一事，會後強調，他已清楚說明，沒有做過出賣同志的事。（資料照，記者蔡文居攝）

    台南市長黃偉哲今出席民進黨中執會，向黨內說明遭指控「線民」一事，會後強調，他已清楚說明，沒有做過出賣同志的事。（資料照，記者蔡文居攝）

    2022/03/02 18:37

    〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今（2日）通過徵召提名台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁競選2022年縣市長連任。黃偉哲今出席，向黨內說明遭指控「線民」一事。黃偉哲會後受訪強調，他已會中清楚說明，他沒有做過出賣同志的事。對於前民進黨秘書長羅文嘉指控曾遭黃偉哲監控，黃偉哲坦言很難過，「拿還證實之前，就這樣子拿來審判，有點怪怪的」。

    同是「野百合世代」的桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁等人今皆於中執會上表達「相信黨內同志」。黃偉哲會後受訪表示，感謝中執會能夠通過台南市、高雄市、嘉義縣的現任首長提名徵召。這兩天，包括過去學運同志的質疑，他會中清楚說明，他沒有做過出賣同志的事情。

    黃偉哲說，他40年前就讀大學時，碰到來自情治機關與教官的恐嚇威脅，許多人都有同樣經驗，甚至有所謂威脅利誘、或家人遭受到騷擾。他很感謝黨內同志，瞭解過去這段歷史。除了感謝，他也會更努力把市政做好，他也在稍早中執會中承諾，一定打贏市長選戰，讓民進黨在台南市議會過半。

    針對前民進黨羅文嘉自爆過去就是黃偉哲監控對象，黃偉哲說，他與羅文嘉很多年沒有碰面，羅的指涉與講法與事實有一段落差，他們會努力澄清之外，行政院促轉會過去針對外界指涉，也曾有說明。

    至於羅文嘉指控黃偉哲是線民，並說「證據都在檔案裡」，黃偉哲回應，檔案局封存的這些資料，他真的不知道內容是什麼，相信過去有許多情治機關，不管基於什麼原因，會爭功諉過、甚至是假造資料。「拿這個資料審判自己的同志，還沒有經過證實之前，就這樣子拿來審判，有點怪怪的」，更何況他加入民進黨30多年，從沒有違背過黨紀、沒有離開過民進黨、沒有違反黨的決議與紀律，這30多年來走過的足跡都可以被檢驗。

    媒體詢問黃偉哲是否感到冤枉？黃偉哲說，每個人都有情緒，這幾天不管是媒體所呈現，或是過去同志臉書，他們所提的內容，「坦白說我心裡沒有情緒是假的，蠻難過的」，自己要更堅強，努力做好自己的腳色。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民眾黨要黃偉哲自清非線民 綠議員批：不像樣的政治鬥爭
    2022/03/02 13:05

    民眾黨要黃偉哲自清非線民 綠議員批：不像樣的政治鬥爭
    黃偉哲捲「線民案」 王定宇服務處副主任：未經證實的指控
    2022/03/02 10:47

    黃偉哲捲「線民案」 王定宇服務處副主任：未經證實的指控

    八點檔天王天后曝瘦身「關鍵時機」
    黃偉哲將獲提名參選連任 陳亭妃︰轉型正義恐成國民黨的提款機
    2022/02/27 12:37

    黃偉哲將獲提名參選連任 陳亭妃︰轉型正義恐成國民黨的提款機
    質疑徵召黃偉哲拚連任 正國會常委：線民案未釐清
    2022/02/23 15:50

    質疑徵召黃偉哲拚連任 正國會常委：線民案未釐清
    週刊指黃偉哲遭約談領據「坦承親筆所簽」 促轉會：皆非事實
    2022/01/19 12:46

    週刊指黃偉哲遭約談領據「坦承親筆所簽」 促轉會：皆非事實
    捲入線民風波 黃偉哲回擊：有人要弄黑我
    2022/01/19 11:41

    捲入線民風波 黃偉哲回擊：有人要弄黑我
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播