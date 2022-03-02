為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    聲援烏克蘭！ 花卉產銷班推藍黃色系園藝植物

    歸仁七甲五街花卉產銷班結合烏克蘭 的國旗顏色，推出上藍下黃的組合盆栽，相當搶手。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁七甲五街花卉產銷班結合烏克蘭 的國旗顏色，推出上藍下黃的組合盆栽，相當搶手。（記者吳俊鋒攝）

    2022/03/02 16:58

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，全球撻伐俄羅斯、力挺烏克蘭，我國也是，並展開醫療物資的人道援助，台南歸仁的七甲花卉專區，推出藍黃色系的創意園藝盆栽，再搭配象徵堅韌的仙人掌等多肉植物，深受矚目，價格便宜，又很有意義，造成熱賣。

    歸仁區農會七甲五街花卉產銷班長黃毅斌表示，聲援烏克蘭的園藝植物，取其國旗意象，組合出上藍下黃的球形盆器，不用打燈光，色調直接呈現，視覺效果強烈，推出後，相當搶手，各界的詢問度也很高。

    產銷班今天以2吋規格的藍黃盆栽，擺出了烏克蘭的國旗圖案，全力聲援，還有「PEACE」的英文字樣，訴求和平，表達反侵略、不要戰爭的信念，引起矚目，逛賞花卉專區的民眾看見，都給予喝采，並進行搶購，深受歡迎。

    黃毅斌說，這款球形盆栽，是從日本進口，原稱「石丸2號」，台灣取名「小酒桶」，有紅、粉、綠、白、藍、黃等6種顏色，可組合、搭配。

    黃毅斌指出，挺烏的創意園藝，以2吋盆為主，可搭配仙人掌，傳達堅毅精神，石蓮花等其他的多肉植物也不錯，這款花器有水盤功能，適合室內居家擺設。

    黃毅斌提到，以2吋規格為例，種上多肉植物後，每盆僅100元左右，相當便宜；另外，還可利用比較大尺寸的方形花器，土壤上的裝飾彩石，進行藍黃色系的搭配，一樣有聲援烏克蘭的視覺效果。

    歸仁七甲五街花卉產銷班結合烏克蘭 的國旗顏色，推出上藍下黃的組合盆栽，相當搶手。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁七甲五街花卉產銷班結合烏克蘭 的國旗顏色，推出上藍下黃的組合盆栽，相當搶手。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁七甲五街花卉產銷班結合烏克蘭 的國旗顏色，推出上藍下黃的組合盆栽，相當搶手。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁七甲五街花卉產銷班結合烏克蘭 的國旗顏色，推出上藍下黃的組合盆栽，相當搶手。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    多國聲援烏克蘭！ 艾菲爾鐵塔、羅馬競技場投射藍黃色國旗燈
    2022/02/26 11:33

    多國聲援烏克蘭！ 艾菲爾鐵塔、羅馬競技場投射藍黃色國旗燈
    烏國加油！在台烏克蘭人發起聲援行動 號召支持群眾上街頭
    2022/02/25 15:50

    烏國加油！在台烏克蘭人發起聲援行動 號召支持群眾上街頭

    八點檔天王天后曝瘦身「關鍵時機」
    年節應景盆栽恐供貨不足 花卉產銷班籲提早「除舊佈新」
    2022/01/18 20:12

    年節應景盆栽恐供貨不足 花卉產銷班籲提早「除舊佈新」
    爺爺盆栽遺物他忘澆水往生 熱心行家揭身價：一台賓士飛了
    2021/04/08 13:13

    爺爺盆栽遺物他忘澆水往生 熱心行家揭身價：一台賓士飛了
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播