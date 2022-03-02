聲援烏克蘭！ 花卉產銷班推藍黃色系園藝植物

歸仁七甲五街花卉產銷班結合烏克蘭 的國旗顏色，推出上藍下黃的組合盆栽，相當搶手。（記者吳俊鋒攝）

2022/03/02 16:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，全球撻伐俄羅斯、力挺烏克蘭，我國也是，並展開醫療物資的人道援助，台南歸仁的七甲花卉專區，推出藍黃色系的創意園藝盆栽，再搭配象徵堅韌的仙人掌等多肉植物，深受矚目，價格便宜，又很有意義，造成熱賣。

歸仁區農會七甲五街花卉產銷班長黃毅斌表示，聲援烏克蘭的園藝植物，取其國旗意象，組合出上藍下黃的球形盆器，不用打燈光，色調直接呈現，視覺效果強烈，推出後，相當搶手，各界的詢問度也很高。

產銷班今天以2吋規格的藍黃盆栽，擺出了烏克蘭的國旗圖案，全力聲援，還有「PEACE」的英文字樣，訴求和平，表達反侵略、不要戰爭的信念，引起矚目，逛賞花卉專區的民眾看見，都給予喝采，並進行搶購，深受歡迎。

黃毅斌說，這款球形盆栽，是從日本進口，原稱「石丸2號」，台灣取名「小酒桶」，有紅、粉、綠、白、藍、黃等6種顏色，可組合、搭配。

黃毅斌指出，挺烏的創意園藝，以2吋盆為主，可搭配仙人掌，傳達堅毅精神，石蓮花等其他的多肉植物也不錯，這款花器有水盤功能，適合室內居家擺設。

黃毅斌提到，以2吋規格為例，種上多肉植物後，每盆僅100元左右，相當便宜；另外，還可利用比較大尺寸的方形花器，土壤上的裝飾彩石，進行藍黃色系的搭配，一樣有聲援烏克蘭的視覺效果。

歸仁七甲五街花卉產銷班結合烏克蘭 的國旗顏色，推出上藍下黃的組合盆栽，相當搶手。（記者吳俊鋒攝）

歸仁七甲五街花卉產銷班結合烏克蘭 的國旗顏色，推出上藍下黃的組合盆栽，相當搶手。（記者吳俊鋒攝）

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