200餘年首辦！台南仁厚境福德祠3/4乞黃金龜

台南六合境仁厚境福德祠今年首度舉辦乞黃金龜活動，最大隻為3錢重的黃金龜（市價約2.4萬），連續聖杯數最多者可迎回。（記者王姝琇攝）

2022/03/02 17:06

〔記者王姝琇／台南報導〕台南六合境仁厚境福德祠創廟200多年，今年首度於福德正神聖誕舉辦乞招財黃金龜，祭出1隻3錢、3隻1錢及9隻0.5錢黃金龜，共13隻，活動在4日上午10點開始至晚間7點20分，統計獲得最多聖杯者依序排列前13名可將黃金龜恭迎回家鎮守1年招財。另有金錢龜、米龜、平安餅龜，以及發財金，供民眾擲杯獲取。

仁厚境福德祠副主委吳佳立表示，往年福德正神聖誕都會舉辦乞龜，以銅版製成的6隻金錢龜，從新廟址落成後至今已有17年，年年提供信眾祈求迎回祀奉，隔年再請回廟裡讓信眾擲杯；今年首度設計黃金龜，與金錢龜、1隻30斤重的米龜王、6隻每隻1斤重的平安餅龜，加上100份發財金，一起讓信眾博杯乞求。

廟方指出，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，今年取消平安宴、交陪境插燭祝壽等活動，4日下午5點則仍會依往例發送平安魯麵，並提供特別設計的香火袋給信眾；此外，經向福德正神請示後指示頭家、爐主予以連任，不必改選。

同樣在六合境的土地公廟還有大埔福德祠和油行尾福德爺廟，坊間相傳此3尊土地公為3兄弟，共同守護六合境；由於3間廟相距不遠，每逢土地公聖誕暖壽開始，周邊巷弄便會湧進大批祝壽信眾，越夜越熱鬧。今年大埔福德祠決議祝壽從簡取消多項活動，另安排20日辦理捐助中西區約600戶低收入戶，每戶救助金1000元及物資，展現福德正神關懷人間的精神。油行尾福德爺廟則在3日晚間11點有發放平安福德金紅包活動。

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台南六合境仁厚境福德祠今年首度舉辦乞黃金龜活動，共計13隻。（記者王姝琇攝）

台南六合境仁厚境福德祠。（記者王姝琇攝）

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