鳥界「烏俄戰爭」翻版 外來種家八哥打架笑翻鳥友

程姓鳥友拍到外來種家八哥打架的逗趣畫面，鳥友發揮想像力，形容是鳥界「烏俄戰爭」的翻版。（ 鳥友Tean Aie提供）

2022/03/02 15:24

〔記者蔡文居／台南報導〕拍鳥俱樂部一名程姓鳥友於二二八當天拍到3隻家八哥在打架，其中一隻「老大哥」抬起左腳壓住倒地的「小老弟」，盛氣凌人，另一隻則在一邊旁觀，鳥友發揮想像力形容這一幕彷彿是烏俄戰爭的翻版，讓鳥友笑翻。

程姓鳥友說，其中兩隻家八哥打得你死我活，雙方纏鬥了約30分鐘，從地面打到電線桿上，再從電線桿打到地面，也不知有什麼深仇大恨。

程姓鳥友貼出這張逗趣的照片後，鳥友大讚精彩，並發揮想像力留言說，「鳥界流氓」「俄羅斯打烏克蘭，白俄羅斯在旁觀」「跟普廷一樣的惡霸」「不要大欺小」…。

拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷說，鳥友形容畫面上的「老大哥」就像是俄羅斯，「小老弟」則是鳥克蘭，中間袖手旁觀的則是白俄羅斯。「鳥友實在太可愛了，很搞笑又有時事感。」

黃蜀婷說，家八哥體長約24公分左右，屬於外來種鳥類，在台灣因被引進飼養而逸出，因繁殖快，目前野外的族群數量大增，常三五成群在草地、農耕地或公園覓食，目前在台灣已是很常見的野鳥。而本土的八哥因棲地環境與外來種的八哥相似，在強勢的外來種八哥入侵下，過去常見的台灣本土八哥，數量愈來愈少，如今在野外已難得一見。

程姓鳥友說，這兩隻家八哥不知有何深仇大恨，雙方大打出手，前後長達半小時之久。（ 鳥友Tean Aie提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法