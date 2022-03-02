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    台南一中迎百年校慶 12位傑出校友揭曉

    台南一中校長廖財固（左3）等人宣布校友傑出成就獎得主名單。（記者劉婉君攝）

    台南一中校長廖財固（左3）等人宣布校友傑出成就獎得主名單。（記者劉婉君攝）

    2022/03/02 14:00

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南一中迎接百年校慶，校方今天揭曉「校友傑出成就獎」12名得主，獲獎者包括大型企業董事長、醫學中心院長、防疫國家隊成員等。

    「台南一中校友傑出成就獎」自1995年開辦以來，迄今共15屆、163名得主，過去14屆皆由台南市台南一中校友總會主辦，今年首次由學校主辦，校長廖財固今天上午與傑出校友代表魏燦文、校友獎學基金會董事長卓永崇等人共同宣布獲奬名單。

    廖財固表示，南一中傑出校友共分為7大類，包括經建科技、學術教育、社會服務、藝文體育、專業服務、企業經營、綜合類，獲獎校展現南一中培育多元人才的特色，也是典範學習的最佳實踐。

    獲獎者包括台灣中油公司總經理兼代董事長李順欽、環天世通集團董事長鄭賢隆、學者李弘祺、林口長庚紀念醫院整形外科系教授鄭明輝、國內疫苗接種推手與傳染病防治專家也是台灣大學醫學院副教授李秉穎、建築師葉世宗、新竹台大分院院長余忠仁、成大醫院院長沈孟儒、佳世達科技股份有限公司董事長暨執行長陳其宏、超捷集團董事長蔡登俊、國立成功大學醫學院生理所特聘教授湯銘哲、全球前五名汽車扣件大廠恒耀關係企業董事長吳榮彬。

    台南一中迎接百年校慶，第15屆校友傑出成就獎得獎名單公布。（記者劉婉君攝）

    台南一中迎接百年校慶，第15屆校友傑出成就獎得獎名單公布。（記者劉婉君攝）

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