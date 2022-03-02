為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    重機不要來！台南182線「自摔彎」附近的龍湖宮祭出禁令

    龍湖宮祭出禁令，拒絕重機進入廣場。（記者吳俊鋒攝）

    龍湖宮祭出禁令，拒絕重機進入廣場。（記者吳俊鋒攝）

    2022/03/02 12:19

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市道182線龍崎段因進入山區，蜿蜒、起伏，常有重機聚集，刻意來回奔馳，甚至做出危險的炫技動作，導致事故頻傳，被網友諷為「自摔彎」，帶來的排氣管噪音，更嚴重妨礙附近住戶安寧，民怨四起。

    而當地的龍湖宮，原本偌大的廟埕，有開放過往車輛暫時休息，卻也因為受不了噪音污染，加上人潮聚集的吵雜聲，相當困擾，祭出禁令，先關廁所、再封廣場，拒絕重機進入。

    182線從龍湖宮附近起，到與高雄的內門交界處，週休假日，常見重機群聚，攝影愛好者到場追焦，騎士由中央分隔島的缺口折返，來回奔馳，甚至壓車過彎，有的更「翹孤輪」耍帥，引來看熱鬧的人潮。

    重機炫技的路段，也常見騎士因失控而滑倒、撞護欄等車禍頻傳，「自摔彎」之名，由此而來，日前當地更發生今年以來首樁死亡事故，19歲的黃姓男大生送醫不治，引發議論。

    其實歸仁警分局從5年前開始，都定期在當地安排超速取締勤務，尤其例假日，還會與監理、環保等單位聯合稽查，就是希望能達到遏阻效果，降低事故發生率。

    儘管苦口婆心地勸導，還是「講不聽」，南市警交通大隊與歸仁分局在和平紀念日連假，執行包含區間、固定桿與移動式等測速取締勤務，違規竟有531件之多，令波麗士相當無奈。

    居民也提到，自摔車禍常是危險駕駛所致，只以超速取締，恐怕「治不了」，一些騎士還會與巡邏員警玩「捉迷藏」，增加執法困難度。

    龍湖宮的廣場，之前常是車友聚集的休息站，廟方也熱心地開放廁所，提供民眾「方便」，沒想到除了被亂丟垃圾之外，門板竟然遭惡作劇噴漆，破壞行為令人撻伐。

    廟方先關閉廁所，加上附近路段事故頻傳，尤其一些騎士沒有公德心，刻意滑行拉轉速，高分貝的排氣管噪音，嚴重妨礙安寧，管委會罕見地封閉廣場，立起看板，禁止重機與非參拜人員進入，更強調屢勸不聽者報警處理，斬釘截鐵。

    龍湖宮的廁所門板之前遭噴漆，被惡作劇破壞。（記者吳俊鋒攝）

    龍湖宮的廁所門板之前遭噴漆，被惡作劇破壞。（記者吳俊鋒攝）

    182線台南龍崎段因進入山區，道路蜿蜒、起伏。（記者吳俊鋒攝）

    182線台南龍崎段因進入山區，道路蜿蜒、起伏。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南龍崎182線3天連假測速取締 警曝驚人違規數據
    2022/03/01 16:36

    台南龍崎182線3天連假測速取締 警曝驚人違規數據
    台南龍崎182線「自摔彎」今年首起死亡車禍 男大生不治
    2022/03/01 12:34

    台南龍崎182線「自摔彎」今年首起死亡車禍 男大生不治

    八點檔天王天后曝瘦身「關鍵時機」
    楊繡惠深夜又開嗆！指名他「騎重機天天約砲」
    2022/02/14 14:53

    楊繡惠深夜又開嗆！指名他「騎重機天天約砲」
    幸運！重機「犛田」乘客摔落10公尺深邊坡平安獲救
    2022/02/13 14:31

    幸運！重機「犛田」乘客摔落10公尺深邊坡平安獲救

    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播