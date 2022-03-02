重機不要來！台南182線「自摔彎」附近的龍湖宮祭出禁令

龍湖宮祭出禁令，拒絕重機進入廣場。（記者吳俊鋒攝）

2022/03/02 12:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市道182線龍崎段因進入山區，蜿蜒、起伏，常有重機聚集，刻意來回奔馳，甚至做出危險的炫技動作，導致事故頻傳，被網友諷為「自摔彎」，帶來的排氣管噪音，更嚴重妨礙附近住戶安寧，民怨四起。

而當地的龍湖宮，原本偌大的廟埕，有開放過往車輛暫時休息，卻也因為受不了噪音污染，加上人潮聚集的吵雜聲，相當困擾，祭出禁令，先關廁所、再封廣場，拒絕重機進入。

182線從龍湖宮附近起，到與高雄的內門交界處，週休假日，常見重機群聚，攝影愛好者到場追焦，騎士由中央分隔島的缺口折返，來回奔馳，甚至壓車過彎，有的更「翹孤輪」耍帥，引來看熱鬧的人潮。

重機炫技的路段，也常見騎士因失控而滑倒、撞護欄等車禍頻傳，「自摔彎」之名，由此而來，日前當地更發生今年以來首樁死亡事故，19歲的黃姓男大生送醫不治，引發議論。

其實歸仁警分局從5年前開始，都定期在當地安排超速取締勤務，尤其例假日，還會與監理、環保等單位聯合稽查，就是希望能達到遏阻效果，降低事故發生率。

儘管苦口婆心地勸導，還是「講不聽」，南市警交通大隊與歸仁分局在和平紀念日連假，執行包含區間、固定桿與移動式等測速取締勤務，違規竟有531件之多，令波麗士相當無奈。

居民也提到，自摔車禍常是危險駕駛所致，只以超速取締，恐怕「治不了」，一些騎士還會與巡邏員警玩「捉迷藏」，增加執法困難度。

龍湖宮的廣場，之前常是車友聚集的休息站，廟方也熱心地開放廁所，提供民眾「方便」，沒想到除了被亂丟垃圾之外，門板竟然遭惡作劇噴漆，破壞行為令人撻伐。

廟方先關閉廁所，加上附近路段事故頻傳，尤其一些騎士沒有公德心，刻意滑行拉轉速，高分貝的排氣管噪音，嚴重妨礙安寧，管委會罕見地封閉廣場，立起看板，禁止重機與非參拜人員進入，更強調屢勸不聽者報警處理，斬釘截鐵。

龍湖宮的廁所門板之前遭噴漆，被惡作劇破壞。（記者吳俊鋒攝）

182線台南龍崎段因進入山區，道路蜿蜒、起伏。（記者吳俊鋒攝）

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