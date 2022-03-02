搶救20至70年代校園記憶 《府城老大人ê小學時代》特展3/12登場

進學國小學生於日本時代學習農業奉仕課程。（記者王姝琇翻攝）

2022/03/02 11:13

〔記者王姝琇／台南報導〕你讀小學的時候上過農耕課嗎？想知道阿公、阿嬤的小學生活是什麼樣子？台南中西區公所將於12至25日在文創PLUS台南創意中心舉辦《府城老大人ê小學時代》特展，透過採集舊時代的影像檔案，呈現1920（日本大正時代後期）至戰後1970年代的校園生活記憶，並於12日開幕式舉辦制服趴，揭開昔日小學時代的生活記憶故事。

學校校史檔案室裡珍藏許多老照片及文獻資料，去年中西區公所走訪區內各市立國小發現，這些年代悠久的老照片許多都沾黏破損，遂緊急發起搶救小學記憶工程；委請聚珍台灣總監王子碩帶領團隊進駐區內5間創校80年以上國小（永福、成功、協進、忠義、進學）蒐集盤點老照片、校史文件等，並進行數位化掃描建檔，共採集1萬1333個影像檔案。

區長汪慶龍表示，其中包含珍貴的1920（日本大正時代後期）至戰後1970年代的影像資料，公所與聚珍台灣、山川設計團隊規劃策展，要帶領民眾走進《府城老大人ê小學時代》，串連起個人、家庭與社會共同的生活記憶。並邀請永福、成功、協進、忠義、進學國小等5間策展主題學校的學生來場制服Party，為市民朋友揭開昔日小學時代的生活記憶故事。

特展將從12至25日在文創PLUS台南創意中心登場，各校老照片與校史文件分5大主題策展，呈現各市立國小演變沿革、校園生活、校外活動及畢業旅行等生活記憶；例如校園生活主題中可看見日本時代的小學教育相當注重生活技能養成，男女生要學習農業奉仕，女生還要學習裁縫、烹飪等。公所也特地將展覽精華濃縮成1本小書，贈送給前300位觀展民眾。

協進國小日本時代的園藝課。（記者王姝琇翻攝）

成功國小收集到日本時代學生上家政課的舊照。（記者王姝琇翻攝）

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