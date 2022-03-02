黃偉哲捲「線民案」 王定宇服務處副主任：未經證實的指控

立委王定宇服務處副主任林建南（圖左）力挺市長黃偉哲施政成績。（林建南提供）

2022/03/02 10:47

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨預計在今日中執會擬通過徵召台南市長黃偉哲提名參選連任，但因捲入「線民案」風暴，日前更遭正國會掌門人林佳龍及民進黨前秘書長羅文嘉質疑。立委王定宇服務處副主任、民進黨南市議員擬參選人林建南認為，羅文嘉等人只因一個繪聲繪影的假說，而丟出如此未經證實的指控，實在是令人心寒。

自從爆出線民案導致立委黃國書辭職之後，有關黃偉哲捲入「線民案」傳言，林佳龍在選對會宣稱代表野百合世代提出質疑，羅文嘉也透露當初就是黃偉哲的監控對象。

對此，林建南指出，林佳龍及羅文嘉均為黨內要角，在政界亦是有其地位的一員，其言論或指控都是許多人關注的議題，盼望他們所公開談及的言論，都要經過審慎的思考也必須要有相關事證。

林建南更力挺黃偉哲施政政績，他表示，黃偉哲市長不僅施政民調高達80％，其任內在台灣農產品經歷中國抵制時，更是拚了命的南北奔波，不只親自上購物台推廣給全國民眾，也為了可以打通更多外銷通路，緊密聯繫友邦，為大台南發展盡心盡力。而林佳龍與羅文嘉等人，只因為一個繪聲繪影的假說，而丟出如此未經證實的指控，實在是令人心寒。

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